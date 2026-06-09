Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Пятый сезон детектива «Гарри Уайлд» и финалы других сериалов

В июне пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут пятый сезон детектива «Гарри Уайлд» с Джейн Сеймур, продолжение аниме «Семья шпиона», финал триллера «Террор: Дьявол в серебре» с Дэном Стивенсом, а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Семья шпиона», 2-й сезон (аниме)

Комедийный шпионский триллер, действие которого происходит в альтернативном мире, где до сих пор продолжается холодная война между Востоком и Западом. Лойд Форджер, он же Сумрак, – спецагент под маской психолога, который ради секретной миссии заводит себе фальшивую семью. Сперва он забирает из кошмарного приюта девочку Аню, которая должна исполнить роль его дочери, а также женится на очаровательной чиновнице Йор, которая по какой-то причине остро нуждается в штампе в паспорте. Мужчина даже не подозревает, что Аня умеет читать мысли, а супруга – наемная убийца под прикрытием. Всеми силами пытаясь скрыть тайны друг от друга, главные герои сериала пытаются спасти мир, не дав разгореться настоящей войне между двумя сверхдержавами.

С 11 июня:

«Семья шпиона», 3-й сезон (аниме)

С 23 июня:

«Гарри Уайлд», 5-й сезон (детектив)

В пятом сезоне детективного сериала – профессору литературы на пенсии и хулигану, ставшему на путь исправления, – предстоит столкнуться с серией загадочных убийств в самых неожиданных сферах, от заводов по производству виски и мира театрального искусства до тату-салонов с музыкальной тематикой.

«Террор: Дьявол в серебре», 3-й сезон (триллер)

финал сезона – 12 июня

В основе сериала-антологии «Террор» лежат реальные события, полные страха, неизвестности и приключений. В третьем сезоне с подзаголовком «Дьявол в серебре» действие разворачивается в психиатрической клинике Нью-Хайд, куда из-за скверного характера и катастрофической неудачливости попадает простой работяга Пеппер (Дэн Стивенс, «Аббатство Даутон», «Красавица и Чудовище»). Здесь ему предстоит столкнуться не только с врачами, которые хотят уничтожить его личность, и пациентами, которые рады им в этом помочь, но и с таинственной силой, которая питается человеческими страданиями. Возможно, это сам Дьявол, и чтобы победить, Пепперу придется выпустить собственных демонов на свободу.

«Призраки», 5-й сезон (комедия)

финал сезона – 22 июня

В пятом сезоне комедийного сериала «Призраки» главные герои, семейная пара Саманты и Джея, теперь управляет не только отелем, но и рестораном. Но как все успеть, когда от соседей-призраков физической помощи особо не дождешься? Тем более, есть проблема и поважнее. Джей случайно заключил контракт с самым настоящим дьяволом по имени Элиас, который мечтает утащить его в ад как можно скорее. Потусторонним обитателям дома предстоит спасти неудачливого мужчину, а заодно разобраться в собственных проблемах: между Питом и Альбертой случается поцелуй, а Айзек берет на себя функции психотерапевта для призраков.

«Дорохедоро», 2-й сезон (аниме)

финал сезона – 27 июня

Действие мрачного и брутального аниме-сериала «Дорохедоро» разворачивается сразу в двух мирах. Простые люди живут в Дыре – полуразрушенных, грязных и кишащих опасностями трущобах. А есть еще и мир магов, которые творят свое волшебство благодаря дыму. Для них Дыра – это просто полигон для проведения различных опытов и экспериментов над человечеством. В центре внимания сериала оказывается Кайман – парень с головой крокодила, страдающий амнезией. Какой-то залетный колдун превратил его в ящера, и теперь герой всячески пытается отыскать недруга и вернуть себе человеческий вид. Помогает Кайману владелица закусочной по имени Никайдо, у которой есть свои счеты с представителями магического мира. Заговоры, предательства, неожиданные союзы, тайны прошлого – все это ждет главных героев на пути к правде и справедливости. Во втором сезоне приключения Каймана и Никайдо продолжаются. Загадка, что за таинственный маг превратил парня в крокодила, будет вот-вот разгадана, но помешанный на выращивании грибов верховный колдун Эн сделает все, чтобы уничтожить героев. В этом ему помогает мафиозная «Семья», но отпор ей точно будет дан, ведь в Дыре развила активность банда «Крестоглазых», ненавидящих магов.

«Игра лжецов», 1-й сезон (аниме)

финал сезона – 29 июня

Исключительно честная и наивная студентка Нао становится невольной участницей соревнования, в котором на кону стоит выигрыш в 100 миллионов йен или полный финансовый крах. Первый соперник девушки, ее бывший учитель, оставляет ее без гроша. Чтобы отыграться и найти деньги на лечение отца, Нао приходится объединиться с известным мошенником и открыть самые темные стороны своей души. На что она пойдет ради финансового благополучия?

Также в июне:

My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax, 3-й сезон (аниме)

В жизни старшеклассника Хатимана нет никаких виражей и неожиданностей, он с ранних лет решил, что быть циничным и неприступным – это лучший способ спокойно пережить молодость и сосредоточиться на образовании. Однако, когда по настоянию учителя он попадает в клуб волонтеров и знакомится с двумя крайне непохожими друг на друга девушками – холодной Юкино и «зажигалкой» Юи, внутри него что-то меняется. На парня обрушивается лавина чувств, но он никак не может понять, к кому же из новых подруг его романтические чувства сильнее.

«Земля-снежок», 1-й сезон (аниме)

финал сезона – в июне

Аниме-сериал в жанре научной фантастики, который рассказывает о сражении людей с галактическими монстрами и апокалипсисе, который случился после него. Главный герой, простой школьник Тэцуо, ставший пилотом, и его робот Юкио дают пришельцам отпор. Однако в решающей битве земляне начинают терпеть поражение, механический гигант жертвует собой ради спасения хозяина, а сам парнишка погружается на восемь лет в сон, дрейфуя в криокапсуле. После пробуждения Тэцуо ждет шокирующее открытие: Земля оказывается полностью покрыта снегом и напоминает ледяную пустошь. Что случилось с его родной планетой, какие существа на ней теперь обитают и остался ли в живых кто-то из близких Тэцуо?

В июле на сервисе:

«Паша», 1-й сезон (драмеди)

Паша Белов – коренной москвич, учился в Гнесинке, а еще он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но вот проблема – Паша ничего не знает про свою «узбекскую сторону». Он родился и вырос в русской семье. В свои 32 года Паша не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Самого Пашу ничего не смущает, он плывет по течению. Но однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой заставляют его понять: настраивать пианино все же легче, чем собственную жизнь.

Фото: кадр из сериала «Гарри Уайлд»