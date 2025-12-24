top banner

Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Автор: БК

24 декабря 2025

Второй сезон «Ночного администратора» и новинки аниме

Главной новинкой, которая появится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» в январе, станет второй сезон криминальной драмы «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут третий сезон криминального драмеди «Шальные карты», продолжение аниме «Адский учитель Нубэ», документальный сериал «Мечтатели: В поисках вдохновения» с Киану Ривзом, а также многое другое.

С 7 января:

«Адский учитель Нубэ» (аниме)
новые серии одновременно со всем миром
Добро пожаловать в самую обычную начальную школу. За одним исключением. В ней работает самый интересный и необычный преподаватель в Японии – Нубэ. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет… демон! Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает ее и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ.

С 12 января:

«Вермейл в золотом» (аниме)
Альто – студент первого курса магической академии, ничем не выдающийся и не примечательный. Чтобы перейти на следующую ступень обучения, он отправляется в библиотеку. Парень хочет полностью погрузиться в учебу, но все идет не по плану. Ему на глаза попадается гримуар, волшебная книга, с помощью которой он приводит в наш мир развязную демоницу по имени Вермейл. Она даже соглашается стать его фамильяром, если парень научит ее всем тонкостям жизни в нашем мире. Альто соглашается, даже не подозревая, что у адских созданий редко бывают добрые намерения.

С 15 января:

МАРГИНАЛЫ (хоррор, реж. Теш Гуттиконда, Митч Оливер)
Обычная американская семья – муж, жена и двое детей – отправляется в загородное путешествие на своем доме на колесах. Во время пикника они сталкиваются с парочкой мужчин весьма сомнительной наружности, которые разыскивают пропавшего в местных лесах родственника. Естественно, такая встреча не могла пройти безболезненно для всех участников.

С 27 января:

«Сен-Пьер», 1-й сезон (детектив)
Инспектор из Канады Донни Фицпатрик в ходе расследования слишком близко подбирается к незаконной деятельности местного политика, и его отправляют работать на архипелаг Сен-Пьер и Микелон, заморское сообщество Франции в Северной Америке. Прибытие мужчины нарушает привычный уклад жизни заместителя начальника островной полиции Женевьев Аршамбо. Несмотря на различие в подходах к расследованиям, они вынуждены работать вместе над необычными преступлениями, а также искать доказательства того, что ко многим темным делишкам в Сен-Пьере причастен миллионер Галлахер.

С 29 января:

«Мечтатели: В поисках вдохновения» (документальный)
Документальный мини-сериал, ведущими которого стали партнеры по бизнесу – актер Киану Ривз и дизайнер Гард Холлингер. С 2011 года они вместе создают мотоциклы высокого класса в Калифорнии и постоянно ищут вдохновение в других людях. Движимые любопытством, мужчины встречаются с инноваторами, меняющими мир, и рассказывают их вдохновляющие истории.

Также в январе:

«Ночной администратор», 2-й сезон (криминальный триллер)
Бывший британский солдат Джонатан Пайн работает администратором в роскошном отеле, но его жизнь кардинально меняется, когда его втягивают в мир шпионажа. Во втором сезоне Пайн давно похоронил прошлое и живет под именем Алекс Гудвин, тихо руководя скромным подразделением MI6. Но случайная встреча с бывшим наемником вновь втягивает его в игру, где ошибки стоят слишком дорого. Так он сталкивается с бизнесменом из Латинской Америки по имени Тедди Дос Сантос, чьи сделки с оружием могут раскачать целую страну. В Колумбии Пайн получает неожиданную союзницу – Роксану Боланьос, женщину, которая помогает ему проникнуть в опасную преступную сеть.

«Шальные карты», 3-й сезон (криминальное драмеди)
В третьем сезоне мошенница Макс Митчелл наконец-то получает возможность «легализоваться»: ее нанимают в полицию в качестве консультанта, а с детектива Коула Эллиса снимают обвинения и позволяют вернуться на работу. Но спокойная работа этому динамичному дуэту не грозит. Однажды на пороге дома Макс появляется женщина, которая называет себя ее матерью. Девушка считала ее погибшей и не может поверить, что наконец-то нашла свою семью. А преступники тем временем не дремлют.

«Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», 1-й сезон (аниме)
Ямада Кенчи – главный герой аниме-сериала «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», обычный офисный работник, проводящий каждую свободную минуту за играми. Его хобби – проходить в ускоренном режиме самые долгие и непопулярные тайтлы. Однажды ему на глаза попадается сайт, который ведет его в игру с «адским режимом». Запустив его, он попадает в новый для себя мир, где его зовут Аллен и все воспринимают парня как великого воина. Герою приходится соответствовать этому званию и сражаться, ведь выйти из игры он сможет, только если пройдет ее до конца живым и невредимым.

«Побег» (криминальный триллер)
Сериал, основанный на реальной истории, рассказывает о Брендане Эбботте, самом известном грабителе банков в истории Австралии. Он – человек, для которого побег стал образом жизни. Его дерзкие налеты будоражат страну, а умение ускользать из-под носа полиции превратило его в легенду. Но когда судьба сталкивает мужчину с бравым детективом, игра принимает совсем другой оборот.

Фото: кадр из сериала «Ночной администратор»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Джеймс Кэмерон уже разрабатывает нового «Терминатора»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
YouTube приобрел права на трансляцию премии «Оскар»
Подробнее
Wildberries планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 12» вырвались вперед
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 12» вырвались в лидеры
Подробнее
Мировые кассовые сборы кинотеатров составят $35 млрд в 2026 году
Подробнее
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря
Подробнее
Инвестиционный фонд Standard General может приобрести телевизионные активы Warner Bros. Discovery
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее
В клубе миллиардеров становится тесно
Подробнее
Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 года
Подробнее
Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.
Подробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Подробнее
«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре
Подробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Подробнее

Новости по теме

Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Александра Геллер станет директором специальных проектов онлайн-кинотеатра «Амедиатека»
Подробнее