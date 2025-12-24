Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Второй сезон «Ночного администратора» и новинки аниме

Главной новинкой, которая появится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» в январе, станет второй сезон криминальной драмы «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут третий сезон криминального драмеди «Шальные карты», продолжение аниме «Адский учитель Нубэ», документальный сериал «Мечтатели: В поисках вдохновения» с Киану Ривзом, а также многое другое.

С 7 января:

«Адский учитель Нубэ» (аниме)

новые серии одновременно со всем миром

Добро пожаловать в самую обычную начальную школу. За одним исключением. В ней работает самый интересный и необычный преподаватель в Японии – Нубэ. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет… демон! Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает ее и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ.

С 12 января:

«Вермейл в золотом» (аниме)

Альто – студент первого курса магической академии, ничем не выдающийся и не примечательный. Чтобы перейти на следующую ступень обучения, он отправляется в библиотеку. Парень хочет полностью погрузиться в учебу, но все идет не по плану. Ему на глаза попадается гримуар, волшебная книга, с помощью которой он приводит в наш мир развязную демоницу по имени Вермейл. Она даже соглашается стать его фамильяром, если парень научит ее всем тонкостям жизни в нашем мире. Альто соглашается, даже не подозревая, что у адских созданий редко бывают добрые намерения.

С 15 января:

МАРГИНАЛЫ (хоррор, реж. Теш Гуттиконда, Митч Оливер)

Обычная американская семья – муж, жена и двое детей – отправляется в загородное путешествие на своем доме на колесах. Во время пикника они сталкиваются с парочкой мужчин весьма сомнительной наружности, которые разыскивают пропавшего в местных лесах родственника. Естественно, такая встреча не могла пройти безболезненно для всех участников.

С 27 января:

«Сен-Пьер», 1-й сезон (детектив)

Инспектор из Канады Донни Фицпатрик в ходе расследования слишком близко подбирается к незаконной деятельности местного политика, и его отправляют работать на архипелаг Сен-Пьер и Микелон, заморское сообщество Франции в Северной Америке. Прибытие мужчины нарушает привычный уклад жизни заместителя начальника островной полиции Женевьев Аршамбо. Несмотря на различие в подходах к расследованиям, они вынуждены работать вместе над необычными преступлениями, а также искать доказательства того, что ко многим темным делишкам в Сен-Пьере причастен миллионер Галлахер.

С 29 января:

«Мечтатели: В поисках вдохновения» (документальный)

Документальный мини-сериал, ведущими которого стали партнеры по бизнесу – актер Киану Ривз и дизайнер Гард Холлингер. С 2011 года они вместе создают мотоциклы высокого класса в Калифорнии и постоянно ищут вдохновение в других людях. Движимые любопытством, мужчины встречаются с инноваторами, меняющими мир, и рассказывают их вдохновляющие истории.

Также в январе:

«Ночной администратор», 2-й сезон (криминальный триллер)

Бывший британский солдат Джонатан Пайн работает администратором в роскошном отеле, но его жизнь кардинально меняется, когда его втягивают в мир шпионажа. Во втором сезоне Пайн давно похоронил прошлое и живет под именем Алекс Гудвин, тихо руководя скромным подразделением MI6. Но случайная встреча с бывшим наемником вновь втягивает его в игру, где ошибки стоят слишком дорого. Так он сталкивается с бизнесменом из Латинской Америки по имени Тедди Дос Сантос, чьи сделки с оружием могут раскачать целую страну. В Колумбии Пайн получает неожиданную союзницу – Роксану Боланьос, женщину, которая помогает ему проникнуть в опасную преступную сеть.

«Шальные карты», 3-й сезон (криминальное драмеди)

В третьем сезоне мошенница Макс Митчелл наконец-то получает возможность «легализоваться»: ее нанимают в полицию в качестве консультанта, а с детектива Коула Эллиса снимают обвинения и позволяют вернуться на работу. Но спокойная работа этому динамичному дуэту не грозит. Однажды на пороге дома Макс появляется женщина, которая называет себя ее матерью. Девушка считала ее погибшей и не может поверить, что наконец-то нашла свою семью. А преступники тем временем не дремлют.

«Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», 1-й сезон (аниме)

Ямада Кенчи – главный герой аниме-сериала «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», обычный офисный работник, проводящий каждую свободную минуту за играми. Его хобби – проходить в ускоренном режиме самые долгие и непопулярные тайтлы. Однажды ему на глаза попадается сайт, который ведет его в игру с «адским режимом». Запустив его, он попадает в новый для себя мир, где его зовут Аллен и все воспринимают парня как великого воина. Герою приходится соответствовать этому званию и сражаться, ведь выйти из игры он сможет, только если пройдет ее до конца живым и невредимым.

«Побег» (криминальный триллер)

Сериал, основанный на реальной истории, рассказывает о Брендане Эбботте, самом известном грабителе банков в истории Австралии. Он – человек, для которого побег стал образом жизни. Его дерзкие налеты будоражат страну, а умение ускользать из-под носа полиции превратило его в легенду. Но когда судьба сталкивает мужчину с бравым детективом, игра принимает совсем другой оборот.

Фото: кадр из сериала «Ночной администратор»