Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Новый сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», детектив «Холодные воды» и многое другое

Одной из главных премьер сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» станет третий сезон постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», посвященного одному из главных героев франшизы в исполнении Нормана Ридуса. Новые серии будут выходить на платформе одновременно со всем миром.

Помимо этого, зрителей платформы ждет продолжение комедии «Немного за 30», британский детектив «Холодные воды» с Эндрю Линкольном и многое другое.

Уже на сервисе:

«Ирландская кровь» (детективная драма)

Детективный мини-сериал со звездой 1990-х Алисией Сильверстоун. Ее героиня, адвокат по бракоразводным делам из Лос-Анджелеса по имени Фиона Шарп, получает пугающее сообщение от своего отца Деклана, с которым она не общалась более 20 лет. Чтобы во всём разобраться, она отправляется на поиски родственника в Ирландию, где ей предстоит столкнуться с семейными тайнами и выяснить, что большинство из рассказов ее матери об отце оказались ложью. На исторической родине она попадет в водоворот криминальных страстей, но желание добиться справедливости и наладить отношения с Декланом будут вести ее вперед.

«Форсайты» (драма)

Новое прочтение классики Джона Голсуорси возвращает зрителей в мир Форсайтов — влиятельной семьи, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Сюжет сериала разворачивается на фоне масштабных исторических событий и затрагивает вечные темы любви, амбиций и власти. Старый Джолион пытается удержать шаткое равновесие между традициями и переменами, Энн цепляется за устои прошлого, а честолюбивый Сомс стремится заполучить не только власть, но и сердце независимой Ирэн.

«Гостья» (драма)

Фрэн — богатая и успешная бизнес-леди. Рия — простая девушка, которая не знает, чего хочет от жизни. Когда она устраивается на работу к Фрэн уборщицей, то быстро находит с начальницей общий язык. Но в какой-то момент неосторожный совет, полученный от старшей подруги, приводит Рию к совершенно шокирующим результатам. Отныне женщин объединяет мрачная тайна, а их общение начинает напоминать игры в кошки-мышки.

С 8 сентября:

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 3-й сезон (триллер)

В третьем сезоне герой Нормана Ридус продолжает исследовать Европу. Сперва судьба заносит Дэрила и его подругу Кэрол на Британские острова, а оттуда — прямиком в Испанию. Они отчаянно пытаются вернуться домой в США, но враги не дремлют. Жители испанской общины, в которой процветает торговля девушками, заставят Дэрила применить все свои навыки охотника и воина, чтобы остановить работорговлю и освободить людей.

С 14 сентября:

«Школа медсестер», 7-й сезон (драма)

В седьмом сезоне сериала работников датского госпиталя Фреденслунд ждет множество нововведений — грядет очередная реформа, которая должна улучшить жизнь врачей. Однако скандал, связанный с тем, что один из сотрудников якобы поцеловал пациентку, ставит под угрозу всю программу по приему мужчин на работу в качестве медбратьев. Главной героине сериала Анне предстоит пережить личный кризис, ведь человек, которому она бесконечно доверяла, начинает вести себя крайне подозрительно.

С 15 сентября:

«Холодные воды» (триллер)

Джон — склонный к депрессии мужчина, переживающий кризис среднего возраста. Он решает переехать вместе с семьей в деревню, подальше от шумной лондонской жизни. Здесь Джон быстро находит друга — соседа Томми (Юэн Бремнер, «На игле»), набожного и интеллигентного человека, хотя и немного чудаковатого. Однако Фионе (Индира Варма, «Рим», «Игра престолов»), супруге главного героя, он отчего-то не нравится и кажется насквозь фальшивым. Женщине приходится отвлечься от скрипящего по швам брака и выяснить, кем на самом деле является Том и какие демоны в нем скрываются.

С 16 сентября:

«Расследования Мёрдока», 17-й сезон (детектив)

Главный герой — Уильям Мёрдок, сотрудник полиции Торонто, обладающий незаурядными для своего времени способностями и знаниями. В конце XIX — начале XX века он одним из первых в стране начинает применять такие методы криминалистики, как исследование отпечатков пальцев, анализ крови, фоторобот и даже детектор лжи. В семнадцатом сезоне герой активно посещает художественные салоны, театральные премьеры и светские балы, но нигде не находит покоя. То картину из музея похитят, то во время его визита в парикмахерскую кто-то убьет барбера, то придется искать похищенного композитора. Хорошо, что его верная помощница Джулия всегда рядом!

Также в сентябре:

«Немного за 30», 2-й сезон (комедия)

Мори выпустила в прокат свой дебютный фильм, ставший хитом, но со сценарием ко второму что-то не ладится. Дана, работающая старшей медсестрой, пользуется уважением коллег и любовью пациентов, но ей кажется, что она находится не на своем месте. Еще чуть-чуть, и подругам станет «немного за 40», а их миссия «выйти замуж и родить ребенка» так и не была достигнута. На что они готовы пойти ради семейного счастья?

«Убийство в маленьком городке», 2-й сезон (криминальная драма)

Сыщик Карл Альберг переезжает из американского мегаполиса в провинциальный Гибсонс в Канаде. Тут он становится шерифом и ему в душу моментально западает местная сотрудница библиотеки Кассандра, но развитию их отношений вечно мешают убийства, которые в этих краях происходят с поразительной регулярностью. Во втором сезоне страсти в сонном Гибсонсе накаляются. И хотя Кассандра и Карл наконец-то стали близки, их отношениям мешают политические амбиции героини. Местная мэр Кристи не готова так просто расстаться с властью и всячески давит на героев. Карлу и его напарникам предстоит разобраться с убийствами, которые начались более 10 лет назад, но почему-то никто не спешил найти преступника.

Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»