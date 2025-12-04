top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На «Comic Con Игромир» состоится премьера фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном

На «Comic Con Игромир» состоится премьера фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном

Автор: БК

4 декабря 2025

Режиссером фэнтези-экшена выступил создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер

В субботу, 13 декабря, в рамках фестиваля «Comic Con Игромир» пройдет зрительская премьера фэнтези-экшена ПОЙМАТЬ МОНСТРА

Действие фильма Брайана Фуллера («Ганнибал») разворачивается в ветхом жилом комплексе на окраине Китайского квартала Нью-Йорка. По сюжету десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело.

Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер и Давид Дастмалчян.

ПОЙМАТЬ МОНСТРА будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Картина выйдет в официальный российский прокат 18 декабря. Правообладателем выступает Arna Media, за прокат отвечает «Атмосфера Кино».

Фестиваль поп-культуры в России пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре».

Фото: кадр из фильма ПОЙМАТЬ МОНСТРА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»
Подробнее
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля
Подробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов
Подробнее
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Есть только МиГ» 
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»
Подробнее

Новости по теме

«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon в России
Подробнее
Организаторов выставок Comic Сon Russia и «Игромир» могут объявить банкротами
Подробнее
Comic Con Russia 2021 перенесен
Подробнее
В Comic Con Russia 2020 примет участие Кайл МакЛоклен
Подробнее
На Comic Con Russia Online 2020 расскажут о сериалах «Трудные подростки 2» и «Чики»
Подробнее