На «Comic Con Игромир» состоится премьера фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном

Режиссером фэнтези-экшена выступил создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер

В субботу, 13 декабря, в рамках фестиваля «Comic Con Игромир» пройдет зрительская премьера фэнтези-экшена ПОЙМАТЬ МОНСТРА.

Действие фильма Брайана Фуллера («Ганнибал») разворачивается в ветхом жилом комплексе на окраине Китайского квартала Нью-Йорка. По сюжету десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело.

Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер и Давид Дастмалчян.

ПОЙМАТЬ МОНСТРА будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Картина выйдет в официальный российский прокат 18 декабря. Правообладателем выступает Arna Media, за прокат отвечает «Атмосфера Кино».

Фестиваль поп-культуры в России пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре».

Фото: кадр из фильма ПОЙМАТЬ МОНСТРА