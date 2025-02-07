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«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon в России

Автор: Илья Кувшинов

7 февраля 2025

Проведение обновленной конвенции запланировано на осень этого года

Организатор крупнейших выставок поп-культуры в России ООО КРИ расстался со своими брендами в рамках банкротства. По сообщению «Коммерсанта», новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon стал «Яндекс».

Утверждается, что компания получила лоты за 20,6 млн рублей каждый – всего на продажу было выставлено четыре товарных знака («Игромир» Comic Сon, «Комиккон» и COMICCON). Помимо этого, «Яндекс» выкупил домен Comiccon.ru, который был в открытом доступе.

Представители компании подтвердили изданию, что планируют провести фестивали Comic Con и «Игромир» уже этой осенью. В ближайшее время начнется формирование программы, переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами.

Напомним, что банкротство ООО КРИ стартовало в 2022 году – по данным «Коммерсанта», акционеры КРИ хотели полностью свернуть деятельность в России из-за отсутствия зарубежных компаний на выставках и искали потенциального покупателя.

Фото: соцсети Comic Con Russia

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