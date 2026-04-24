У части российских экосистем замедлился прирост аудитории в 2025 году

Замедление роста экосистемных подписок стало общим трендом для крупнейших игроков российского рынка в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Spektr.

Сильнее всего cнижение заметно у лидеров рынка. Аудитория подписки «Яндекса» выросла на 21% – до 47,5 млн пользователей (против 29% годом ранее и 57,5% в 2023 году). У «Сбера» замедление оказалось еще более резким: после роста в 2,2 раза в 2024 году прирост в 2025-м составил лишь 2,2% – до 23 млн пользователей.

При этом часть игроков показывает более устойчивую или восстановительную динамику. Экосистема «Газпромбанка» увеличила аудиторию до 1,04 млн подписчиков (+14%) после снижения годом ранее, а подписка Wildberries и Russ, запущенная в конце 2024 года, за 2025-й выросла в пять раз.

Компании раскрывают показатели неравномерно. В VK сообщили о росте аудитории стриминга «VK Музыка» на 5% год к году. В «Т-Банке» отметили, что подписка Pro прибавила 1 млн пользователей, а сегмент Premium вырос на 18%. В МТС указали на то, что число экосистемных клиентов достигло 18,2 млн (+3,5%). Ozon, «Сбер» и «Газпромбанк» на запрос не ответили.

Аналитики связывают замедление с желанием пользователей экономить, а также со снижением ценности ключевых сервисов подписок – прежде всего онлайн-кинотеатров – на фоне усиливающихся ограничений и самоцензуры в отрасли.

