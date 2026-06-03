top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На ПМЭФ-2026 назвали самые популярные фильмы и сериалы у российских подростков

На ПМЭФ-2026 назвали самые популярные фильмы и сериалы у российских подростков

Автор: Илья Кувшинов

3 июня 2026

Данные представил гендиректор компании Руслан Тагиев

Гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев на сессии «Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений» представил данные о медиапотреблении российских подростков.

Согласно исследованию, подростки 12–17 лет проводят в интернете более шести часов в день. Для сравнения, россияне старше 12 лет в среднем уделяют примерно одинаковое время телевидению и мобильным устройствам – чуть более четырех часов в день на каждый тип потребления.

Лидером чарта среди популярных запросов профессионального видеоконтента в возрастной категории 12–17 лет стало аниме «Магическая битва». Также в топ-5 попала франшиза АВАТАР, музыкальная мелодрама «Ландыши», аниме «Адский рай» и криминальная драма «Дети перемен».

Во всероссийском топе среди аудитории старше 12 лет первое место занял сериал «Ландыши». Следом расположились «Магическая битва», АВАТАР, ЧЕБУРАШКА и Fallout.

Среди социальных платформ подростки чаще всего выбирают TikTok, тогда как у более взрослой аудитории лидирует «ВКонтакте».

Фото: кадр из сериала «Магическая битва»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Международная касса: хорроры захватили прокат
Подробнее
«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июня
Подробнее
Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Подробнее
Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса России: «Майкл» оказался на вершине
Подробнее
Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин
Подробнее
Голливудская студия предложила режиссеру «Обсессии» $10 млн за новый фильм
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» ожидаемо стартовал с первой строчки
Подробнее

Новости по теме

НМГ и индийский холдинг Zee Entertainment подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Доля зарубежного кино на российском ТВ опустилась до минимума за 5 лет
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее