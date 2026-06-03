На ПМЭФ-2026 назвали самые популярные фильмы и сериалы у российских подростков

Данные представил гендиректор компании Руслан Тагиев

Гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев на сессии «Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений» представил данные о медиапотреблении российских подростков.

Согласно исследованию, подростки 12–17 лет проводят в интернете более шести часов в день. Для сравнения, россияне старше 12 лет в среднем уделяют примерно одинаковое время телевидению и мобильным устройствам – чуть более четырех часов в день на каждый тип потребления.

Лидером чарта среди популярных запросов профессионального видеоконтента в возрастной категории 12–17 лет стало аниме «Магическая битва». Также в топ-5 попала франшиза АВАТАР, музыкальная мелодрама «Ландыши», аниме «Адский рай» и криминальная драма «Дети перемен».

Во всероссийском топе среди аудитории старше 12 лет первое место занял сериал «Ландыши». Следом расположились «Магическая битва», АВАТАР, ЧЕБУРАШКА и Fallout.

Среди социальных платформ подростки чаще всего выбирают TikTok, тогда как у более взрослой аудитории лидирует «ВКонтакте».

Фото: кадр из сериала «Магическая битва»