ИРИ и ВЦИОМ изучат контентные предпочтения юных зрителей

Исследование будет опубликовано целиком этим летом

На ПМЭФ-2026 Институт развития интернета (АНО «ИРИ») и Аналитический центр ВЦИОМ анонсировали запуск совместного исследования «Специфика выбора и потребления фильмов и сериалов (в т.ч. анимационных) среди семей с детьми дошкольного и школьного возрастов». Целиком оно будет опубликовано летом 2026 года.

К 11–14 годам дети почти полностью меняют модель потребления контента.

Согласно первым результатам исследования ИРИ и ВЦИОМ, если до 6 лет 92% детей преимущественно смотрят мультфильмы, то к подростковому возрасту анимация отходит на второй план. Среди детей 11-14 лет уже 43% регулярно смотрят фильмы, 33% – сериалы, а короткие видео становятся важной частью медиапотребления. При этом подростки воспринимают фильмы и сериалы как более серьезный контент и начинают искать в них ответы на собственные жизненные вопросы.

Родители постепенно теряют контроль над медиапотреблением детей.

До 6 лет взрослые фактически полностью определяют, что смотрит ребенок: в возрасте до 4 лет под контролем родителей потребляют контент 84% детей, в 5-6 лет – 68%. Однако уже с 7 лет начинается период самостоятельного поиска контента и «торга» между детьми и родителями, а к 11-14 годам 74% подростков ищут контент самостоятельно и легко обходят технические ограничения. Исследование показывает, что в старшем возрасте гораздо важнее доверительные отношения, чем родительский контроль.

С возрастом дети переходят от идеальных героев к сложным персонажам и антигероям.

До 6 лет ребенку нужен добрый и понятный герой – своеобразный «милый друг». В возрасте 7-10 лет на первый план выходят спасатели, богатыри и персонажи со сверхспособностями, способные преодолевать препятствия. После 11 лет начинается разочарование в идеальных образах: подростков начинают привлекать герои с недостатками, внутренними конфликтами и сложным моральным выбором. Именно здесь возникает наибольший разрыв между предпочтениями детей и ожиданиями родителей.

Для подростков страна производства контента становится осознанным критерием выбора.

Исследование показало, что младшие дети практически не обращают внимания на происхождение контента, однако подростки уже начинают формировать устойчивые предпочтения. Западный контент воспринимается ими как эталон качества графики и визуального исполнения, азиатский – как источник сильных эмоций и глубоких переживаний, а российский ценится прежде всего за реалистичность и близость жизненных ситуаций.

Фото: Magnific