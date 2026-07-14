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Kassir запустил продажу билетов в кинотеатры

Автор: БК

14 июля 2026

Новый раздел уже работает в 69 городах России

Билетный оператор Kassir.ru решил запустил продажу билетов в кинотеатры. По сообщению «Коммерсанта», новый раздел уже работает в 69 городах России и объединяет более 540 кинотеатров, около 270 фильмов и почти 5 тысяч сеансов.

Ожидается, что в ближайшее время компания планирует добавить раздел в мобильное приложение, внедрить оплату «Пушкинской картой», а также возможность оформления рассрочки для групповых заказов.

«Для нас это не только новое направление бизнеса, но и важная часть единой платформы, где пользователь может купить билеты на все основные виды досуга в одном сервисе. Низкий сезон (лето) – хорошее время для запуска нового направления, считает госпожа Глуховская: «Пользователи успевают познакомиться с сервисом, а мы – получить обратную связь и к высокому сезону предложить максимально удобный пользовательский опыт», – отметила генеральный директор Kassir.ru Елена Глуховская.

По ее словам, в перспективе кино может обеспечить около 10% общего объема продаж платформы.

Фото: Magnific

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