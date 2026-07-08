Объявлены претенденты на премию «Эмми» 

Церемония вручения пройдет 14 сентября

Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года.

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал

• «Дипломатка»

• «Позолоченный век»

• «Рыцарь Семи королевств»

• «Рай»

• «Питт»

• «Одна из многих»

• «Медленные лошади»

• «Друзья и соседи»

Лучший актер в драматическом сериале

• Стерлинг К. Браун, «Рай»

• Гэри Олдман, «Медленные лошади»

• Марк Руффало, «Задание»

• Руфус Сьюэлл, «Дипломатка»

• Ноа Уайли, «Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале

• Кэрри Кун, «Позолоченный век»

• Чейз Инфинити, «Заветы»

• Кери Рассел, «Дипломатка»

• Рэй Сихорн, «Одна из многих»

• Зендея, «Эйфория»

Лучший комедийный сериал

• «Начальная школа „Эбботт“»

• «Медведь»

• «Хитрости»

• «У Марго проблемы с деньгами»

• «Никто этого не хочет»

• «Убийства в одном здании»

• «Терапия»

• «Уидоус-Бэй»

Лучший актер в комедийном сериале

• Яхья Абдул-Матин II, «Чудо-человек»

• Стив Карелл, «Рустер»

• Мэттью Риз, «Уидоус-Бэй»

• Джейсон Сигел, «Терапия»

• Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в комедийном сериале

• Кинта Брансон, «Начальная школа „Эбботт“»

• Айо Эдебири, «Медведь»

• Эль Фаннинг, «У Марго проблемы с деньгами»

• Лиза Кудроу, «Возвращение»

• Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший мини-сериал или антология

• «Во всём виновата она»

• «Чудовище внутри меня»

• «Грызня»

• «ГКС. Сент-Луис»

• «История любви»

Лучший актер в мини-сериале, телефильме или антологии

• Риз Ахмед, «Наживка»

• Джейсон Бейтман, «Черный кролик»

• Чарли Ханнэм, «Монстр: История Эда Гина»

• Оскар Айзек, «Грызня»

• Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»

Лучшая актриса в мини-сериале, телефильме или антологии

• Клэр Дейнс, «Чудовище внутри меня»

• Салли Филд, «Необычайно умные создания»

• Кэри Маллиган, «Грызня»

• Сара Пиджон, «История любви»

• Сара Снук, «Во всём виновата она»

78-я церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 14 сентября.

Фото: кадр из сериала «Питт»