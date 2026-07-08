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Объявлены претенденты на премию «Эмми» 

Автор: БК

8 июля 2026

Церемония вручения пройдет 14 сентября

Стали известны номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты года. 

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал
• «Дипломатка»
• «Позолоченный век»
• «Рыцарь Семи королевств»
• «Рай»
• «Питт»
• «Одна из многих»
• «Медленные лошади»
• «Друзья и соседи»

Лучший актер в драматическом сериале
• Стерлинг К. Браун, «Рай»
• Гэри Олдман, «Медленные лошади»
• Марк Руффало, «Задание»
• Руфус Сьюэлл, «Дипломатка»
• Ноа Уайли, «Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале
• Кэрри Кун, «Позолоченный век»
• Чейз Инфинити, «Заветы»
• Кери Рассел, «Дипломатка»
• Рэй Сихорн, «Одна из многих»
• Зендея, «Эйфория»

Лучший комедийный сериал
• «Начальная школа „Эбботт“»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «У Марго проблемы с деньгами»
• «Никто этого не хочет»
• «Убийства в одном здании»
• «Терапия»
• «Уидоус-Бэй»

Лучший актер в комедийном сериале
• Яхья Абдул-Матин II, «Чудо-человек»
• Стив Карелл, «Рустер»
• Мэттью Риз, «Уидоус-Бэй»
• Джейсон Сигел, «Терапия»
• Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в комедийном сериале
• Кинта Брансон, «Начальная школа „Эбботт“»
• Айо Эдебири, «Медведь»
• Эль Фаннинг, «У Марго проблемы с деньгами»
• Лиза Кудроу, «Возвращение»
• Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший мини-сериал или антология
• «Во всём виновата она»
• «Чудовище внутри меня»
• «Грызня»
• «ГКС. Сент-Луис»
• «История любви»

Лучший актер в мини-сериале, телефильме или антологии
• Риз Ахмед, «Наживка»
• Джейсон Бейтман, «Черный кролик»
• Чарли Ханнэм, «Монстр: История Эда Гина»
• Оскар Айзек, «Грызня»
• Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»

Лучшая актриса в мини-сериале, телефильме или антологии
• Клэр Дейнс, «Чудовище внутри меня»
• Салли Филд, «Необычайно умные создания»
• Кэри Маллиган, «Грызня»
• Сара Пиджон, «История любви»
• Сара Снук, «Во всём виновата она»

78-я церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 14 сентября. 

Фото: кадр из сериала «Питт»

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