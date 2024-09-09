Названы обладатели премии «Эмми» за выдающиеся творческие и технические достижения
Триумфатором стал сериал «Сегун»
В минувшие выходные в США прошла торжественная церемония вручения премии Creative Arts Emmy, в рамках которой кинематографистов награждают статуэтками «Эмми» за выдающиеся творческие и технические достижения на ТВ.
Триумфатором стал сериал FX «Сегун», получивший, в общей сложности, 14 статуэток – включая награды за лучший кастинг в драматическом шоу, костюмы, грим, прически и многое другое.
Вручение основной премии «Эмми» состоится в воскресенье, 15 сентября. Список претендентов доступен по ссылке.
Список некоторых лауреатов
• Лучший телевизионный фильм – ЛЕДИ-ВИКТОРИНА
• Лучший анимационный сериал – «Голубоглазый самурай»
• Лучший приглашенный актер в драматическом сериале – Нестор Карбонелл («Сегун»)
• Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале – Михаэла Коэл («Мистер и миссис Смит»)
• Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале – Джон Бернтал («Медведь»)
• Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале – Джейми Ли Кертис («Медведь»)
• Лучший кастинг в драматическом сериале – «Сегун»
• Лучший кастинг в комедийном сериале – «Медведь»
• Лучший кастинг в мини-сериале/телефильме – «Олененок»
• Лучший документальный проект – «Бекхэм»
Фото: кадр из сериала «Сегун»