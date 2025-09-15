Объявлены лауреаты премии «Эмми 2025»

Лучшим драматическим сериалом стала «Больница Питт», а лучшим комедийным – «Киностудия»

В Лос-Анджелесе завершилась 77-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.

Лучшим драматическим сериалом стала «Больница Питт», а лучшим комедийным – «Киностудия».

Не обошлось и без знаковых событий: 15-летий Оуэн Купер стал самым молодым актером-обладателем премии «Эмми» в истории за сериал «Переходный возраст». Проект Netflix удостоился еще пяти статуэток, включая победу в категории «Лучший мини-сериал или антология».

Список некоторых победителей

• Лучший драматический сериал – «Больница Питт»

• Лучший комедийный сериал – «Киностудия»

• Лучший мини-сериал или антология – «Переходный возраст»

• Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли («Больница Питт»)

• Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр («Разделение»)

• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Трэмелл Тиллман («Разделение»)

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт»)

• Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген («Киностудия»)

• Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»)

• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Джефф Хиллер («Кто-то где-то»)

• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Ханна Айнбиндер («Хитрости»)

• Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме – Стивен Грэм («Переходный возраст»)

• Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме – Кристин Милиоти («Пингвин»)

• Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме – Оуэн Купер («Переходный возраст»)

• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме – Эрин Доэрти («Переходный возраст»)

Фото: кадр из сериала «Больница Питт»