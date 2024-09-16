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Объявлены лауреаты премии «Эмми 2024»

Автор: Илья Кувшинов

16 сентября 2024

Триумфатором стал сериал «Сегун»

В Лос-Анджелесе завершилась 76-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.

Лучшим драматическим сериалом стал проект FX «Сегун», а лучшим комедийным – шоу HBO / Max «Хитрости».

«Сегун» также стал лидером по количеству наград (18), если учитывать статуэтки «Эмми» за выдающиеся творческие и технические достижения, которые вручались на прошлой неделе.

Список некоторых победителей
• Лучший драматический сериал – «Сегун»
• Лучший комедийный сериал – «Хитрости»
• Лучший мини-сериал или антология – «Олененок»
• Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада, «Сегун»
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи, «Сегун»
• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, «Утреннее шоу»
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики, «Корона»
• Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
• Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, «Хитрости»
• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Лиза Колон-Зайас, «Медведь»
• Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме – Ричард Гэдд, «Олененок»
• Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме – Джоди Фостер, «Настоящий детектив»
• Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме – Ламорн Моррис, «Фарго»
• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме – Джессика Ганнинг, «Олененок»

Фото: кадр из сериала «Сегун»

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