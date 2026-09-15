top banner

Объявлены лауреаты премии «Эмми 2026»

Автор: БК

15 сентября 2026

Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим комедийным – «Бухта вдов»

В Лос-Анджелесе завершилась 78-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.

Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим комедийным – «Бухта вдов».

Почетная премия имени Боба Хоупа в этом году была присуждена Майклу Дж. Фоксу за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона и защиту прав людей с этим диагнозом. Актер также был номинирован на «Эмми» за приглашенную роль в комедии «Терапия», однако победа ушла покойному Робу Райнеру за участие в сериале «Медведь». 

Не обошлось и без исторического достижения: Мэттью Риз стал первым актером в истории премии, которому удалось в один вечер победить сразу в двух главных актерских категориях – «Лучший актер в комедийном сериале» и «Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме». Ранее актерам удавалось дважды становиться лауреатами за одну церемонию, однако ни одному из них не покорялись сразу две основные актерские номинации.

При этом с учетом победы Риза в 2018 году в категории «Лучший актер в драматическом сериале» за «Американцев» нынешний успех позволил ему войти в историю еще и как первому актеру, получившему награды во всех трех главных актерских категориях «Эмми» – драме, комедии и мини-сериале.

Список некоторых победителей
• Лучший драматический сериал – «Питт»
• Лучший комедийный сериал – «Бухта вдов»
• Лучший мини-сериал или антология – «ГКС. Сент-Луис»
• Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли («Больница Питт»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сихорн («Одна из многих»)
• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Том Пелфри («Задача»)
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Эллисон Дженни («Дипломатка»)
• Лучший актер в комедийном сериале – Мэттью Риз («Бухта вдов»)
• Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»)
• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Стивен Рут («Бухта вдов»)
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Кейт О'Флинн («Бухта вдов»)
• Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме – Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)
• Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме – Салли Филд («Необычайно умные создания»)

Фото: кадр из сериала «Бухта вдов»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия героев» с Евгением Ткачуком
Подробнее
Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина Джюса
Подробнее
Режиссер «Горничной» работает над продолжением «Ограбления по-итальянски»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal
Подробнее
Предпродажи уикенда: в гонке новинок всех опередил «Хитрый Койот»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Охота на императора»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 сентября 2026 года
Подробнее
Переходный возраст: как устроено кинохождение у подрастающей аудитории
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»
Подробнее
Стала известна дата выхода сериала «Повесть о двух городах» на стриминге viju
Подробнее
«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Официальная касса России: обратная сторона осени
Подробнее
Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИ
Подробнее
Netflix впервые начнет отчитываться о кассовых сборах своих фильмов
Подробнее
Джастин Трюдо запускает собственную производственную компанию
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Тамбовская область отказалась от рибейтов для кинопроизводства
Подробнее
МКиФ «Российский кинобизнес» открыл аккредитацию и прием заявок на питч-сессию #Поиск
Подробнее

Новости по теме

Объявлены претенденты на премию «Эмми» 
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2025»
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2025»
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2024»
Подробнее
Названы обладатели премии «Эмми» за выдающиеся творческие и технические достижения
Подробнее