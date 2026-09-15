Объявлены лауреаты премии «Эмми 2026»

Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим комедийным – «Бухта вдов»

В Лос-Анджелесе завершилась 78-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.

Лучшим драматическим сериалом стал «Питт», а лучшим комедийным – «Бухта вдов».

Почетная премия имени Боба Хоупа в этом году была присуждена Майклу Дж. Фоксу за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона и защиту прав людей с этим диагнозом. Актер также был номинирован на «Эмми» за приглашенную роль в комедии «Терапия», однако победа ушла покойному Робу Райнеру за участие в сериале «Медведь».

Не обошлось и без исторического достижения: Мэттью Риз стал первым актером в истории премии, которому удалось в один вечер победить сразу в двух главных актерских категориях – «Лучший актер в комедийном сериале» и «Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме». Ранее актерам удавалось дважды становиться лауреатами за одну церемонию, однако ни одному из них не покорялись сразу две основные актерские номинации.

При этом с учетом победы Риза в 2018 году в категории «Лучший актер в драматическом сериале» за «Американцев» нынешний успех позволил ему войти в историю еще и как первому актеру, получившему награды во всех трех главных актерских категориях «Эмми» – драме, комедии и мини-сериале.

Список некоторых победителей

• Лучший драматический сериал – «Питт»

• Лучший комедийный сериал – «Бухта вдов»

• Лучший мини-сериал или антология – «ГКС. Сент-Луис»

• Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли («Больница Питт»)

• Лучшая актриса в драматическом сериале – Рэй Сихорн («Одна из многих»)

• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Том Пелфри («Задача»)

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Эллисон Дженни («Дипломатка»)

• Лучший актер в комедийном сериале – Мэттью Риз («Бухта вдов»)

• Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»)

• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Стивен Рут («Бухта вдов»)

• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Кейт О'Флинн («Бухта вдов»)

• Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме – Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)

• Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме – Салли Филд («Необычайно умные создания»)

Фото: кадр из сериала «Бухта вдов»