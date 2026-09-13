«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
13 сентября 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 39-й день проката
Согласно данным ЕАИС на 15:00 (мск) 13 сентября кассовые сборы фэнтезийной комедии ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 39-й день проката.
Фильм стал 45-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и ХОЛОП 3.
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
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