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«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

13 сентября 2026

Покорение знакового рубежа случилось на 39-й день проката

Согласно данным ЕАИС на 15:00 (мск) 13 сентября кассовые сборы фэнтезийной комедии ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 39-й день проката. 

Фильм стал 45-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и ХОЛОП 3.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

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