«Кинопоиск» станет основной ТВ-платформой оператора «Билайн»

Отмечается, что условия подписки и тарифов для клиентов не изменятся

«Билайн» и «Яндекс» объявили о новом партнерстве, в рамках которого абоненты мобильного оператора получат доступ к фильмам и сериалам из библиотеки подписки «Яндекс Плюс».

Отмечается, что с сентября «Кинопоиск» станет базовой развлекательной платформой для абонентов «Билайн» и заменит видеосервис «попкорн.билайн» в тарифах оператора. Позже он также станет доступен тем, кто ранее подключал IP-телевидение.

«Партнерство с «Билайном» не ограничивается переходом действующих абонентов на «Кинопоиск». Мы обмениваемся собственными каналами дистрибуции. Так, уже с сентября оператор начнет по всей стране предлагать новым клиентам тарифы домашнего интернета с подпиской на контент «Кинопоиска», а мы предложим Билайну и его абонентам возможности нашей развлекательной экосистемы. Вместе мы будем разрабатывать новые продукты и решения для мобильных абонентов», – заявил руководитель «Кинопоиска» Николай Буц.

Подчеркивается, что условия подписки и тарифов для клиентов «Билайна» не изменятся, на «Кинопоиске» им окажутся доступны более 200 телеканалов, спортивные трансляции и более 100 тысяч единиц киноконтента.