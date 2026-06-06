Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Затмение», «Хокум», «Ангелы Ладоги» и другие премьеры

В числе июньских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – детективная драма «Затмение». Сериал по мотивам реальных событий расскажет о том, как в Москву 1960 года могла попасть черная оспа.

Кроме того, пользователей платформы ждут военные драмы ЛИТВЯК, АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, хоррор ХОКУМ, второй сезон комедии «Второй брак» и многое другое.

Уже на сервисе:

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Доступен для покупки в магазине «Кинопоиска»

Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.

«Олдскул» (комедия, реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин)

На «Кинопоиске» в опции Start

Настоящая «олдскульная» математичка Мария Трифонова устраивается в элитную школу ради того, чтобы наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. Мария, привыкшая держать детей в строгости, сталкивается с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные ученики. Ей предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими.

«Семья шпиона», 2-й и 3-й сезоны (аниме)

По мультиподписке «Плюс с «Амедиатекой» и «Start на «Кинопоиске»

Комедийный шпионский триллер, действие которого происходит в альтернативном мире, где до сих пор продолжается холодная война между Востоком и Западом. Лойд Форджер, он же Сумрак, – спецагент под маской психолога, который ради секретной миссии заводит себе фальшивую семью. Сперва он забирает из кошмарного приюта девочку Аню, которая должна исполнить роль его дочери, а также женится на очаровательной чиновнице Йор, которая по какой-то причине остро нуждается в штампе в паспорте. Мужчина даже не подозревает, что Аня умеет читать мысли, а супруга – наемная убийца под прикрытием. Всеми силами пытаясь скрыть тайны друг от друга, главные герои сериала пытаются спасти мир, не дав разгореться настоящей войне между двумя сверхдержавами.

«Русская жена» (триллер, реж. Сергей Пикалов)

Доступен для покупки в магазине «Кинопоиска»

Ближний Восток, 2015 год. Русская девушка Алина замужем за местным жителем Камилем: она следит за детьми и управляет магазином вместе с подругами. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают: рискуя жизнью, вместе с русским репортером Евгением она отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких.

«Загляни ему в голову» (детектив, реж. Валерия Ивановская)

Доступен на «Кинопоиске» в опции «Смотрим».

Когда-то Валерий Лунин был клиническим психологом, а теперь работает консультантом в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Он использует уникальный метод, основанный на особенностях своей психики – мужчина вживается в роль преступника, буквально влезает ему в голову. Правда, эти способности – болезнь, которую Валерию приходится скрывать.

С 10 июня:

«Затмение» (детективная драма, реж. Игорь Каграманов)

Когда в Москве в 1960-м году вспыхивает эпидемия черной оспы, смертельной неизлечимой болезни, которая считается побежденной в СССР, главным по борьбе с возможной эпидемией назначают полковника Шилова. Ему необходимо найти всех зараженных и остановить вирус. Но зараза уже проникла в теневую часть жизни столицы, поэтому Шилову предстоит искать ответы в глубинах преступного мира, вытаскивая на свет его обитателей и их секреты.

С 11 июня:

ХОКУМ (хоррор, реж. Дэмиэн Маккарти)

Автор романов ужасов Ом Бауман приезжает в ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в одном из номеров, по слухам, обитает ведьма. С приближением ночи Ом сталкивается с необъяснимыми явлениями и тайнами прошлого, которые постепенно раскрывают зловещую природу этого уединенного уголка.

С 12 июня:

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (военная драма, реж. Александр Котт)

Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на лед, чтобы доставить в блокадный Ленинград боеприпасы. Военное время вносит свои коррективы: миссия превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны стать единой командой, чтобы выжить самим и подарить надежду остальным.

С 15 июня:

«На краю» (мелодрама, реж. Евгений Лаврентьев)

Две девушки, Лена и Катя, обманом попадают в сети боевиков на Ближнем Востоке. Третья, Амина, отправляется в Сирию добровольно после гибели своего возлюбленного. Но в конце концов все они становятся пленницами, и у каждой из них на территории Халифата своя миссия. Случайно оказавшись в одном месте, женщины решаются на побег.

С 19 июня:

«Коса» (триллер, реж. Игорь Волошин)

На «Кинопоиске» в опции Start

Следовательница Ева Кайдас и журналист Роман Рахманов берутся за расследование дела убитой девушки, чье тело нашли на Куршской косе. Белая лилия в ее руке наталкивает на мысль о возвращении маньяка по прозвищу Жнец. Следовательнице приходится погрузиться в собственные мрачные воспоминания – когда-то убийца уже пытался втянуть ее в свою игру.

С 22 июня:

ЛИТВЯК (военная драма, реж. Андрей Шальопа)

Во время Великой Отечественной войны 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта и показывает одни из лучших результатов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии.

С 23 июня:

«Гарри Уайлд», 5-й сезон (детектив)

По мультиподписке «Плюс с «Амедиатекой» и «Start на «Кинопоиске»

В пятом сезоне детективного сериала «Гарри Уайлд» напарникам – профессору литературы на пенсии и хулигану, ставшему на путь исправления, – предстоит столкнуться с серией загадочных убийств в самых неожиданных сферах, от заводов по производству виски и мира театрального искусства до тату-салонов с музыкальной тематикой.

Также в июне:

«Второй брак», 2-й сезон (комедия, реж. Евгений Перов, Даниил Бердов)

Арина и Боря любят друг друга. Они счастливы, и им хорошо вместе, потому что все самое скучное, несчастное, грустное и тяжелое они оставили в свои первых «молочных» браках и вступили во второй. Во второй брак, где можно быть честным, настоящим и не идеальным. Во второй брак, который не про носки, трусы, ипотеку, проблемы и трудности, а про любовь.

Фото: кадр из сериала «Затмение»