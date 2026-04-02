Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Продолжение «Беспринципных», «Секретный агент» и много премьер

В числе апрельских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – пятый сезон комедии «Беспринципные». К своим ролям в продолжении сериала о жителях Патриарших прудов вернутся Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Игорь Верник, Александра Ребенок и другие.

Кроме того, пользователей платформы ждут драма СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, детективный триллер ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ, драмеди КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ с фестиваля «Маяк» и многое другое.

Уже на сервисе:

МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (драмеди, реж. Джош Сэфди)

1952 год, Нью-Йорк. Амбициозный и талантливый игрок в настольный теннис Марти Маузер временно работает продавцом обуви в магазине своего дяди, чтобы накопить денег на билет в Великобританию. Он мечтает стать первым американцем, который выиграет турнир British Open. Когда босс уезжает на выходные за город и не оставляет ему обещанное жалование, Марти угрозами вынуждает коллегу отдать ему деньги из сейфа, бросает работу и улетает в Лондон.

КОММЕНТИРУЙ ЭТО (комедия, реж. Юлия Трофимова)

Катя и Иван находятся на грани развода. Чтобы спасти брак, они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, который проговаривает вслух все их мысли и чувства.

«Алла-такси», 1-й сезон (мелодрама)

Когда Алла уличает мужа-дальнобойщика в измене, она решает уйти от него. Свекровь Зинаида, влиятельная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать сына Юру и запрещает с ним видеться. Оставшись без семьи и без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк. В суровом мужском коллективе её воспринимают в штыки, но среди новых коллег находится тот, кто встает на защиту Аллы.

«Лимитчицы», 1-й сезон (мелодрама)

Первая половина 1970-х. По всему Советскому Союзу строятся предприятия легкой промышленности. Три подруги — Маша, Нина и Зоя — переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного парня, но счастливой избранницей Ивана станет только одна из них.

С 6 апреля:

«Ателье колдовских колпаков», 1-й сезон (аниме)

Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну: на самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством.

«Игра лжецов» (аниме)

Честная и наивная студентка Нао становится невольной участницей соревнования, в котором на кону стоит выигрыш в 100 миллионов йен или полный финансовый крах. Первый соперник Нао, ее бывший учитель, оставляет девушку без гроша. Чтобы отыграться и найти деньги на лечение отца, Нао приходится объединиться с известным мошенником и открыть самые темные стороны своей души.

С 13 апреля:

«Папины дочки. Новые», 5-й сезон (комедия)

Мама Даша вернулась в семью, но жить как прежде уже не получается. Девочки научились самостоятельности, Веник забыл, каково это — быть мужем, а сама Даша не понимает, как восстановить доверие близких. Продолжение популярной семейной комедии.

С 16 апреля:

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (детективный триллер, реж. Ребекка Злотовски)

Известному психоаналитику Лилиан Штайнер однажды приходится нарушить профессиональную этику: после известия о внезапной смерти пациентки, она решает самостоятельно разобраться в обстоятельствах дела. Чем больше Лилиан погружается в наблюдение за семьей погибшей, тем больше вопросов у неё возникает.

С 23 апреля:

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (драма, реж. Клебер Мендоса Филью)

Бразилия, 1977 год. Бывший научный сотрудник Армандо приезжает в прибрежный город Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Армандо готовится уехать из страны, и в ожидании новых документов устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности. Там он надеется отыскать информацию о своей матери, которую никогда не видел.

С 30 апреля:

«Детектив Финник», 3-й сезон (анимационный)

Городок Берг полон тайн и загадок: то вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка — детектив-домовой Финник. Он в совершенстве владеет уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города.

Также в апреле:

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (фэнтези, реж. Сарик Андреасян)

Остановившийся на постой в деревенском доме, царь Салтан влюбляется в милую, добрую и простую девушку Аннушку. Аннушка выходит замуж за царя и рожает ему сына. Вместе с ней в царский дворей переезжают сёстры и мачеха, но они не ценят того, что имеют и начинают плести интриги. Из-за их козней царицу и новороженного наследника запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.

КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (драмеди, реж. Соня Райзман)

Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников по театральному институту. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву.

«Беспринципные», 5-й сезон (комедия, реж. Заур Засеев, Тина Баркалая)

Продолжение хитовой комедии о жителях Патриарших прудов, которые попадают в самые разные жизненные ситуации. После приключений в Питере, Валентина возвращается в Москву, чтобы помогать своему генералу Хадякову развивать бизнес при помощи гадалок и других интересных знакомств. Вместе с ней в столицу приезжают театральный критик Георгий, получивший высокую должность, и его супруга Анна. А жизнь Славика тем временем выходит на новый уровень — как и его жены Оли, которая объявляет себя ментором и собирает девушек, мечтающих раскрыть свою сексуальность.

«Универ. 15 лет спустя» (комедия)

Герои «Универа» повзрослели и столкнулись с разными жизненными перипетиями: Антону пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради 15-летней дочери. Майкл и Варя развелись, но Майкл всеми силами пытается вернуть бывшую жену. Валя и Маша едва не расстались из-за финансовых трудностей. А неожиданное возвращение Кузи, ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты — он надеялся вернуть Машу, но все же ушёл из её жизни насовсем.

«На подъеме», 2-й сезон (комедия)

Мэгги и Эдди дружат уже десять лет. Вместе они прошли через многое, но все меняется, когда у одной из девушек обостряется биполярное расстройство. Груз взаимных обид и недомолвок растет, а ко всему прочему на горизонте появляется симпатичный мужчина. В продолжении черной комедии героини встречаются спустя год после того, как перестали общаться. Их жизнь изменилась: Эдди готовится к свадьбе, ее новой близкой приятельницей становится вечно позитивная и одухотворенная целительница Уитни. Сможет ли Мэгги избавиться от хаоса в своей жизни и вернуть общение с лучшей когда-то подругой?

