Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Новая волна» от Ричарда Линклейтера, новые «Три богатыря» и многое другое

В числе февральских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – драмеди Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА, которое рассказывает о съемках культового НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ Жан-Люка Годара.

Кроме того, зрителей стриминга ждут мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, комедия «Госзащита» и многое другое.

Уже на сервисе:

ВЫХОД 8 (триллер, реж. Гэнки Кавамура)

Обычный офисный клерк пытается выбраться из метро, но не может найти выход, и это начинает сводить его с ума. Единственная возможность покинуть бесконечные переходы — не упустить ни одной аномалии в повторяющемся пейзаже и открыть Выход 8.

«Мистер Ноготь», 1-й сезон (комедия, реж. Константин Колесов)

Семага — мастер по росписи матрешек, человек «старой школы» и создатель самой миниатюрной матрешки в России. После увольнение с любимой работы Семага чувствует, что окончательно теряет контроль над жизнью. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи он решает открыть маникюрный кабинет — вместе с другом-раздолбаем Антохой. Уверенный, что с ногтями сможет справиться так же легко, как с матрешками, Семага неожиданно попадает в мир гелевых покрытий и женских разговоров. И этот новый опыт меняет его больше, чем он мог себе представить.

«Трешка» (комедия, реж. Николай Бурлак)

Воронеж, начало 2000-х. Под одной крышей в трехкомнатной квартире неожиданно оказывается расширенный состав семьи: целых девять человек. Среди постояльцев — сотрудница химзавода Даша, которая пытается строить отношения с начальником завода Романом, ее дочь-подросток Таня, младшая сестра Даши Лена, потерявшая жилье после пожара, с двумя детьми и мужем Серегой, а также родители Даши и Лены. Ситуация становится еще сложнее, когда в жизнь Даши возвращается бывший муж, который хочет все исправить и вернуть семью.

С 5 февраля:

«Молодой Морс», 1-8 сезоны (криминальный детектив)

по мультиподписке Плюс с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

1965 год. Эндевор Морс расследует пропажу школьницы, по ходу дела понимая, что возвращается обратно в Оксфорд — к месту, которое вскоре решит его дальнейшую судьбу. Он принимает участие в крупном расследовании убийства, главным инспектором которого является Фред Фездей. Эндевор оказывается в тупике, и его отстраняют от дела. Вновь столкнувшись со своим не очень приятным прошлым, он решает начать поход во имя справедливости. Ему придется столкнуться со множеством неприятностей…

С 6 февраля:

СВОДИШЬ С УМА (романтическая комедия, реж. Дарья Лебедева)

Доступен на «Кинопоиске» в опции Start

Алиса и Иван хотят снять одну и ту же квартиру в одном из старых домов Санкт-Петербурга. По невероятному стечению обстоятельств они оба получают заветное жилье — но в параллельных реальностях. Алиса и Иван начинают видеть и слышать друг друга через зеркало в ванной, постепенно становясь друг другу все ближе.

С 8 февраля:

НОВАЯ ВОЛНА (драмеди, реж. Ричард Линклейтер)

1959 год, Париж. Половина сотрудников Cahiers du Cinema уже сняли по фильму. Шаброль успел сделать два, Франсуа Трюффо с его «Ударами» рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере, он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Годар наконец решает, что готов, и берет у дружественного продюсера де Борегара немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо будет играть жулика в бегах, восходящая американская звезда Джин Сиберг, недавно перебравшаяся во Францию, — его ненадежную подружку.

«Маска», 7-й сезон (музыкальное шоу)

14 звезд российского шоу-бизнеса, сохраняющих инкогнито, исполняют музыкальные номера. Проигравший участник снимает маску и раскрывает свою личность.

С 9 февраля:

«Госзащита» (комедия, реж. Андрей Шавкеро)

Бывшие бизнес-партнеры Роман Соколов и его коллега оказываются в центре громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Роман решил сотрудничать со следствием, а после по программе защиты свидетелей оказался в Благовещенске вместе с дочерью Алисой. Теперь за «семьей Хомяковых» присматривают майор Светлана и капитан Гриша, а Роману приходится осваиваться в новой жизни и пытаться восстановить отношения с дочерью, которая совсем не рада переменам. Каждый день в новом статусе подбрасывает герою все более абсурдные и рискованные испытания, требующие изобретательности, юмора и умения выживать в самых неожиданных обстоятельствах.

«Фиксики», 6-й сезон (анимационный)

Внутри каждой машины и прибора живут маленькие человечки, которые ухаживают за ними изнутри и устраняют мелкие поломки. Фиксики — умелые и добросовестные мастера, которые привыкли скрываться от людей, но всегда готовы им помочь.

С 20 февраля:

«Бойтесь ходячих мертвецов», 1-2 сезоны (хоррор)

по мультиподписке Плюс с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Действия сериала происходят параллельно с событиями зомби-апокалипсиса, показанными в сериале «Ходячие мертвецы», но в совершенно другом месте — Лос-Анджелесе. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк и разведенного учителя Трэвиса Манавы, которые вместе пытаются выжить в зомби-апокалипсисе.

Также в феврале:

ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (анимационный, реж. Дарина Шмидт)

доступен для покупки в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать: невесть откуда взявшаяся огромная туча грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Пока богатыри бросаются навстречу опасности, хитрый купец Колыван собирает из подручных Бабы Яги команду злодеев и нападает на княжество. Теперь богатырям предстоит прийти на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

Фото: кадр из фильма НОВАЯ ВОЛНА