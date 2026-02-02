Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Start

Финал «Вампиров средней полосы», новые серии «Детей перемен» и многое другое

Одной из главных новинок февраля в онлайн-кинотеатре Start станут заключительные серии третьего сезона «Вампиров средней полосы». Финал завершит историю смоленских вампиров и наконец-то даст поклонникам ответы на давно мучившие их вопросы.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут новые серии продолжения криминальной драмы «Дети перемен», спортивная драма «Старший» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Дети перемен. Новый сезон» (криминальная драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

также на Wink

Во втором сезоне Флора больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный – естественно, незаконный – бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр ненавидит мать, и только Юра не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«Кеша должен умереть» (драмеди, реж. Константин Богомолов)

Иннокентий Мельников – харизматичный столичный архитектор, в жизни которого постоянно присутствуют три женщины: деловой партнер и первая любовь Лена, бывшая жена Юля и супруга Варя. Все они живут в шаговой доступности и поддерживают соседские отношения. Однако хрупкой гармонии приходит конец, когда из очередной командировки Кеша возвращается с 19‑летней Аллой. Осознав, что Мельников годами клялся каждой из них в любви и с каждой делил постель, Лена, Юля и Варя решают кардинально изменить судьбу. Бывшие понимают, что Кеша их не отпустит, а значит, от него необходимо избавиться. Навсегда.

«Факап» (короткометражный, реж. Александра Розовская)

Бывают дни, когда все идет наперекосяк. Для главной героини обычный поход в поликлинику оборачивается чередой нелепых ситуаций. Сначала рвется петелька на куртке и не проходит оплата в регистратуре, а потом и врач на приеме долго не может понять цель ее визита – чем дальше, тем больше их диалог напоминает театр абсурда. Как вести себя в подобных ситуациях, чтобы не потерять лицо и выйти из медицинского учреждения с гордо поднятой головой?

«Мошенники», 2-й сезон (криминальный триллер, реж. Олжас Нурбай)

новые серии 5 и 12 февраля

Ловкий и беспринципный мошенник Дамир скрывается в Стамбуле, продолжая обманывать доверчивых соотечественников. Провернув масштабную аферу с фиктивной продажей турецкой недвижимости, он возвращается на родину, чтобы собрать новую команду и сорвать по-настоящему большой куш.

С 6 февраля:

ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (анимационный, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)

Князь и его верный товарищ Юлий отправляются по грибы, да попадают в неприятности. Снова! Из-за волшебного цветка Бабы-яги говорящий конь и правитель случайно меняются телами и в ужасе разбегаются куда глаза глядят. Князь приходит в себя в отдаленной деревне и с ужасом обнаруживает: на нем собираются пахать. Юлий же в княжьем обличии собирается превратить родной город в туристическую столицу. Реформатор наслаждается властью, тратит казну на сомнительные инновации и не торопится помогать настоящему Князю вернуться домой.

С 27 февраля:

«Вампиры средней полосы», 3-й сезон (комедия, реж. Алексей Акимов)

финальные серии

Финал третьего сезона станет завершением истории смоленских вампиров и наконец-то даст поклонникам ответы на давно мучившие их вопросы. Что будет с хранителями? Получится ли у Женька контролировать Василиска? Какая судьба ждет семью деда Славы и Ольгу с ее малышом? Остановятся ли уральские в своей жажде крови? Ответы узнаем уже совсем скоро.

Также в феврале:

«Старший» (спортивная драма, реж. Бейбит Онер)

сериал Unico Play

Восемь лет назад талантливый боксер Дархан проиграл важный бой и разрушил свою жизнь. Сегодня спортсмен задолжал важным людям, но это не единственная его проблема. Внезапная смерть отца, выдающегося тренера, заставляет Дархана вернуться в родной город. Вскоре он выясняет, что трагедия могла быть неслучайной: в тот вечер папу навещал участковый, которого пытались убить. По мере расследования становится ясно: скромный спортзал – лакомый кусок для влиятельного дельца, который пойдет на все, чтобы его заполучить.

Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»