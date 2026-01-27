top banner

Стали известны номинанты на премию BAFTA

Автор: Илья Кувшинов

27 января 2026

Лидером по количеству упоминаний стала «Битва за битвой»

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов грядущей премии BAFTA. 

Лидером по количеству упоминаний (14) стала лента Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ

Церемония вручения пройдет 22 февраля в Лондоне, ее ведущим выступит актер Алан Камминг.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ГАМНЕТ
• ГРЕШНИКИ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Лучший британский фильм
• 28 ЛЕТ СПУСТЯ
• БАЛЛАДА ОБ ОСТРОВЕ УОЛЛИС
• БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ
• УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
• Я ЗНАЧИТ ЯСТРЕБ
• ГАМНЕТ
• Я РУГАЮСЬ
• МИСТЕР БЕРТОН
• СЕДЛО
• СТИВ

Лучший режиссер
• Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Хлоя Чжао (ГАМНЕТ)
• Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)
• Йоаким Триер (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Джош Сэфди (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Йоргос Лантимос (БУГОНИЯ)

Лучшая актриса
• Джесси Бакли (ГАМНЕТ)
• Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)
• Ренате Реинсве (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Эмма Стоун (БУГОНИЯ)
• Кейт Хадсон (МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ)
• Чейз Инфинити (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

Лучший актер
• Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Леонардо ди Каприо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Джесси Племонс (БУГОНИЯ)
• Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)
• Итан Хоук (ГОЛУБАЯ ЛУНА)
• Роберт Арамайо (Я РУГАЮСЬ)

Лучшая актриса второго плана
• Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Одесса Эзайон (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Инга Ибсдоттер-Лиллеос (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Вунми Мосаку (ГРЕШНИКИ)
• Кэри Маллиган (БАЛЛАДА ОБ ОСТРОВЕ УОЛЛИС)
• Эмили Уотсон (ГАМНЕТ)

Лучший актер второго плана
• Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Бенисио дель Торо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Пол Мескал (ГАМНЕТ)
• Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Питер Муллан (Я РУГАЮСЬ)

Лучший оригинальный сценарий
• Я РУГАЮСЬ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• ГРЕШНИКИ

Лучший адаптированный сценарий
• БАЛЛАДА ОБ ОСТРОВЕ УОЛЛИС
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• БУГОНИЯ
• ГАМНЕТ
• СЕДЛО

Лучший фильм на иностранном языке
• СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (Бразилия)
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (Норвегия)
 ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ (Франция)
• СИРАТ (Испания)
• ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ (Тунис)

Восходящая звезда
• Роберт Арамайо
• Майлз Кейтон
• Чейз Инфинити
• Арчи Мадекве
• Пози Стерлинг

Полный список номинантов доступен по ссылке

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

