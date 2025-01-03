Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонглист премии BAFTA

Финальный список номинантов будет оглашен 15 января

Британская академия кино и телевидения опубликовала лонглист номинаций BAFTA за 2024 год.

Лидером по количеству упоминаний (15) стала музыкальная драма Жака Одиара ЭМИЛИЯ ПЕРЕС. Следом за ней (14 категорий) идет религиозный триллер КОНКЛАВ Эдварда Бергера.

В лонглист номинации «Лучшая роль второго плана» за драмеди АНОРА попали актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

По итогу, академики выберут шесть номинантов из текущей десятки – в нее также входят Кларенс Маклин (СИНГ-СИНГ), Дэнзел Вашингтон (ГЛАДИАТОР 2), Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ), Гай Пирс (БРУТАЛИСТ), Харрис Дикинсон (ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА), Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА), Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ) и Стэнли Туччи (КОНКЛАВ).

Финальный список номинантов будет объявлен 15 января.

Фото: кадр из фильма АНОРА