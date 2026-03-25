Стали известны номинанты на премию BAFTA Television Awards за 2025 год

Лидером по количеству упоминаний стал «Переходный возраст»

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов на премию BAFTA Television Awards за 2025 год.

Лидером по количеству номинаций (11) стал минисериал Netflix «Переходный возраст».

Церемония вручения премии пройдет 10 мая.

Список некоторых номинантов

Лучший драматический сериал

• «Тысяча ударов»

• «Голубые огни»

• «Кодекс молчания»

• «Этот город принадлежит нам»

Лучший комедийный сериал

• «Амандаленд»

• «Большие мальчики»

• «Как дела? Это Алан (Партридж)»

• «Вещи, которые ты должна была сделать»

Лучший минисериал

• «Переходный возраст»

• «Я бросила вызов закону»

• «Нарушение границ»

• «Каково это – быть девушкой»

Лучший актер

• Колин Ферт («Локерби: В поисках правды»)

• Эллис Говард («Каково это – быть девушкой»)

• Джеймс Нельсон-Джойс («Этот город принадлежит нам»)

• Мэтт Смит («Смерть Банни Манро»)

• Стивен Грэм («Переходный возраст»)

• Тарон Эджертон («Дым»)

Лучшая актриса

• Эйми Лу Вуд («Киноклуб»)

• Эрин Доэрти («Тысяча ударов»)

• Джоди Уиттакер («Токсичный город»)

• Наргес Рашиди («Заключенная 951»)

• Шеридан Смит («Я бросила вызов закону»)

• Шан Брук («Голубые огни»)

Лучший международный сериал

• «Медведь»

• «Дипломатка»

• «Одна из многих»

• «Разделение»

• «Киностудия»

• «Белый лотос»

Фото: кадр из сериала «Переходный возраст»