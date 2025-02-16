Стали известны победители премии BAFTA за 2024 год
Две главные награды получил «Конклав» Эдварда Бергера
16 февраля в Royal Albert Hall состоялось вручение премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).
Лучшим фильмом и лучшим британским фильмом по версии BAFTA стал КОНКЛАВ Эдварда Бергера.
Ведущим церемонии второй год подряд выступил Дэвид Теннант.
Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – КОНКЛАВ
• Лучший британский фильм – КОНКЛАВ
• Лучший режиссер – Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
• Лучший оригинальный сценарий – НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• Лучший адаптированный сценарий – КОНКЛАВ
• Лучшая актриса – Майки Мэдисон (АНОРА)
• Лучший актер – Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучший актер второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучший фильм на иностранном языке – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший анимационный фильм – УОЛЛЕС И ГРОМИТ: САМАЯ ДИКАЯ МЕСТЬ
Полный список победителей доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ