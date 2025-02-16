top banner

Стали известны победители премии BAFTA за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

16 февраля 2025

Две главные награды получил «Конклав» Эдварда Бергера

16 февраля в Royal Albert Hall состоялось вручение премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA). 

Лучшим фильмом и лучшим британским фильмом по версии BAFTA стал КОНКЛАВ Эдварда Бергера.

Ведущим церемонии второй год подряд выступил Дэвид Теннант.

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – КОНКЛАВ
• Лучший британский фильм – КОНКЛАВ
• Лучший режиссер – Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
• Лучший оригинальный сценарий – НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• Лучший адаптированный сценарий – КОНКЛАВ
• Лучшая актриса – Майки Мэдисон (АНОРА)
• Лучший актер – Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучший актер второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучший фильм на иностранном языке – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший анимационный фильм – УОЛЛЕС И ГРОМИТ: САМАЯ ДИКАЯ МЕСТЬ

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Злой город» продолжает лидировать
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Пророк» обходит «Мастера и Маргариту» и «Онегина»
Подробнее
На Супербоуле показали трейлеры финальной «Миссии: невыполнима», «Громовержцев» и многое другое
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Злой город» удержал лидерство
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александа Пушкина» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Аутсорс»
Подробнее
Программа «Пушкинская карта» будет реализовываться в рамках нацпроекта «Семья»
Подробнее
«Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана
Подробнее
В Берлине открывается 75-й международный кинофестиваль
Подробнее
Телеканал СТС присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 февраля 2025 года
Подробнее
Затянувшийся праздник: итоги российского онлайн-проката в январе 2025 года
Подробнее
Международная касса: лидер китайской «новогодней битвы» установил рекорд сборов для одного рынка
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 февраля
Подробнее
«Горький fest» открыл прием заявок на участие в конкурсе
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2025 представил программу стратегической сессии
Подробнее
Минкультуры планирует поддержать производство не менее 140 фильмов в 2025 году
Подробнее
Минувший Супербоул вновь стал второй самой просматриваемой телепередачей в истории США
Подробнее
Общество специалистов по визуальным эффектам объявило лауреатов премии за 2024 год
Подробнее

Новости по теме

Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии BAFTA
Подробнее
Названы лауреаты премии BAFTA Television Awards
Подробнее
Стали известны победители кинопремии BAFTA по итогам 2021 года
Подробнее
Премия BAFTA изменила правила отбора и голосования
Подробнее