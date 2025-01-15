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Стали известны номинанты на премию BAFTA

Автор: Илья Кувшинов

15 января 2025

В их числе оказался российский актер Юра Борисов

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов грядущей премии BAFTA. 

В их числе оказался Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драмеди АНОРА.

Церемония вручения пройдет 16 февраля в Лондоне, ее ведущим вновь выступит Дэвид Теннант.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
АНОРА
БРУТАЛИСТ
БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
КОНКЛАВ
ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

Лучший британский фильм
ПТИЦА
БЛИЦ
ВЕЛИКАЯ
КОНКЛАВ
ГЛАДИАТОР 2
СУРОВАЯ ПРАВДА
KNEECAP
ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ
ВЫГОН
УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ

Лучший режиссер
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Шон Бэйкер (АНОРА)
• Эдвард Бергер (КОНКЛАВ)
• Дени Вильнев (ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)

Лучший оригинальный сценарий
АНОРА
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
СУБСТАНЦИЯ
БРУТАЛИСТ
KNEECAP

Лучший адаптированный сценарий
БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
КОНКЛАВ
ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
СИНГ-СИНГ

Лучшая актриса
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Мэрианн Жан-Баптист (СУРОВАЯ ПРАВДА)
• Майки Мэдисон (АНОРА)
• Сирша Ронан (ВЫГОН)

Лучший актер
• Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Хью Грант (ЕРЕТИК)
• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)
• Себастьян Стэн (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Лучшая актриса второго плана
• Джейми Ли Кертис (ШОУГЕРЛ)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Фелисити Джонс (БРУТАЛИСТ)
• Изабелла Росселлини (КОНКЛАВ)
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Селена Гомес (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

Лучший актер второго плана
• Юра Борисов (АНОРА)
• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Кларенс Маклин (СИНГ-СИНГ)
• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Гай Пирс (БРУТАЛИСТ)
• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Восходящая звезда
• Мариса Абела
• Майки Мэдисон
• Дэвид Джонссон
• Джаррел Джером
• Набхан Ризван

Полный список номинантов доступен на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма АНОРА

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