Стали известны номинанты на премию BAFTA
В их числе оказался российский актер Юра Борисов
Британская академия кино и телевидения назвала номинантов грядущей премии BAFTA.
В их числе оказался Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драмеди АНОРА.
Церемония вручения пройдет 16 февраля в Лондоне, ее ведущим вновь выступит Дэвид Теннант.
Список некоторых номинантов
Лучший фильм
• АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
Лучший британский фильм
• ПТИЦА
• БЛИЦ
• ВЕЛИКАЯ
• КОНКЛАВ
• ГЛАДИАТОР 2
• СУРОВАЯ ПРАВДА
• KNEECAP
• ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ
• ВЫГОН
• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ
Лучший режиссер
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Шон Бэйкер (АНОРА)
• Эдвард Бергер (КОНКЛАВ)
• Дени Вильнев (ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)
Лучший оригинальный сценарий
• АНОРА
• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• СУБСТАНЦИЯ
• БРУТАЛИСТ
• KNEECAP
Лучший адаптированный сценарий
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
• СИНГ-СИНГ
Лучшая актриса
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Мэрианн Жан-Баптист (СУРОВАЯ ПРАВДА)
• Майки Мэдисон (АНОРА)
• Сирша Ронан (ВЫГОН)
Лучший актер
• Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Хью Грант (ЕРЕТИК)
• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)
• Себастьян Стэн (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)
Лучшая актриса второго плана
• Джейми Ли Кертис (ШОУГЕРЛ)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Фелисити Джонс (БРУТАЛИСТ)
• Изабелла Росселлини (КОНКЛАВ)
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Селена Гомес (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
Лучший актер второго плана
• Юра Борисов (АНОРА)
• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Кларенс Маклин (СИНГ-СИНГ)
• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Гай Пирс (БРУТАЛИСТ)
• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)
Восходящая звезда
• Мариса Абела
• Майки Мэдисон
• Дэвид Джонссон
• Джаррел Джером
• Набхан Ризван
Полный список номинантов доступен на официальном сайте.
Фото: кадр из фильма АНОРА