Стали известны номинанты на премию BAFTA

В их числе оказался российский актер Юра Борисов

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов грядущей премии BAFTA.

В их числе оказался Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драмеди АНОРА.

Церемония вручения пройдет 16 февраля в Лондоне, ее ведущим вновь выступит Дэвид Теннант.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм

• АНОРА

• БРУТАЛИСТ

• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

• КОНКЛАВ

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

Лучший британский фильм

• ПТИЦА

• БЛИЦ

• ВЕЛИКАЯ

• КОНКЛАВ

• ГЛАДИАТОР 2

• СУРОВАЯ ПРАВДА

• KNEECAP

• ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ

• ВЫГОН

• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ

Лучший режиссер

• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Шон Бэйкер (АНОРА)

• Эдвард Бергер (КОНКЛАВ)

• Дени Вильнев (ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)

• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)

Лучший оригинальный сценарий

• АНОРА

• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ

• СУБСТАНЦИЯ

• БРУТАЛИСТ

• KNEECAP

Лучший адаптированный сценарий

• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

• КОНКЛАВ

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»

• СИНГ-СИНГ

Лучшая актриса

• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Мэрианн Жан-Баптист (СУРОВАЯ ПРАВДА)

• Майки Мэдисон (АНОРА)

• Сирша Ронан (ВЫГОН)

Лучший актер

• Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)

• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Хью Грант (ЕРЕТИК)

• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)

• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)

• Себастьян Стэн (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Лучшая актриса второго плана

• Джейми Ли Кертис (ШОУГЕРЛ)

• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Фелисити Джонс (БРУТАЛИСТ)

• Изабелла Росселлини (КОНКЛАВ)

• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Селена Гомес (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

Лучший актер второго плана

• Юра Борисов (АНОРА)

• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Кларенс Маклин (СИНГ-СИНГ)

• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Гай Пирс (БРУТАЛИСТ)

• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Восходящая звезда

• Мариса Абела

• Майки Мэдисон

• Дэвид Джонссон

• Джаррел Джером

• Набхан Ризван

Полный список номинантов доступен на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма АНОРА