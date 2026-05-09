Утвержден состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года.

Согласно документу, он остался прежним – в состав совета вновь вошли вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, президент Сбербанка Герман Греф, глава Минцифры Максут Шадаев и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Помимо этого, премьер-министр подписал постановление о внесении изменений в документ «О Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии». Им определяется, что совет может принимать план своей деятельности путем проведения заочного голосования – план принимается, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета.

