Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Автор: БК
10 апреля 2026
В него добавилась киностудия «РОК» Алексея Учителя
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год. Названия компаний расположены в алфавитном порядке:
- АО «ВБД Груп»
- АО «Дирекция кино»
- ООО «Арт Пикчерс Студия»
- ООО «Водород 2011»
- ООО «Кинокомпания СТВ»
- ООО «МЕМ»
- ООО «ПРОФИТ»
- ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
- ООО «ТПО «РОК»
- ООО «Централ Партнершип»
Отметим, что с прошлого года в список добавилась одна новая компания – «ТПО «РОК» Алексея Учителя.
Фото: Фонд кино
Okko рассказал о новинках апреляПодробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреляПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 годаПодробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторовПодробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чартПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победуПодробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 годуПодробнее
Официальная касса России: крепкие сердцаПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреляПодробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублейПодробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 годаПодробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингамиПодробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 годПодробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 годаПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваляПодробнее
Фестиваль российского кино состоится в СингапуреПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреляПодробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем ВостокеПодробнее
Фонд кино объявляет прием заявок на создание кинозалов в малых городах и на модификацию существующихПодробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в РоссииПодробнее
Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производстваПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)Подробнее