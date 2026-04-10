В него добавилась киностудия «РОК» Алексея Учителя

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год. Названия компаний расположены в алфавитном порядке:

- АО «ВБД Груп»

- АО «Дирекция кино»

- ООО «Арт Пикчерс Студия»

- ООО «Водород 2011»

- ООО «Кинокомпания СТВ»

- ООО «МЕМ»

- ООО «ПРОФИТ»

- ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

- ООО «ТПО «РОК»

- ООО «Централ Партнершип»

Отметим, что с прошлого года в список добавилась одна новая компания – «ТПО «РОК» Алексея Учителя.

