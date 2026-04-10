Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год

Автор: БК

10 апреля 2026

В него добавилась киностудия «РОК» Алексея Учителя

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год. Названия компаний расположены в алфавитном порядке:

- АО «ВБД Груп»
- АО «Дирекция кино»
- ООО «Арт Пикчерс Студия»
- ООО «Водород 2011»
- ООО «Кинокомпания СТВ»
- ООО «МЕМ»
- ООО «ПРОФИТ»
- ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
- ООО «ТПО «РОК»
- ООО «Централ Партнершип»

Отметим, что с прошлого года в список добавилась одна новая компания – «ТПО «РОК» Алексея Учителя.

Фото: Фонд кино

