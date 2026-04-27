Фонд кино продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах
Автор: БК
27 апреля 2026
Теперь это можно сделать до 15 мая
Фонд кино продлил один из своих отборов.
Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 19:00 (мск) 15 мая.
Фото: Фонд кино
Самое читаемое
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреляПодробнее
КИОН подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерахПодробнее
Горничная против всех: итоги российского онлайн-проката за март и за первый квартал 2026 годаПодробнее
Стали известны номинанты на Национальную премию интернет-контентаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Ангелы Ладоги» уступили «Воздуху»Подробнее
Названы победители 48-го ММКФПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 апреляПодробнее
Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерахПодробнее
Касса четверга: «Ангелы Ладоги» оказались в лидерахПодробнее
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Покидая Северную Корею»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Ангелы Ладоги» ожидаемо вырвались в лидерыПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20-26 апреля 2026 годаПодробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов за 2025 годПодробнее
Федор Бондарчук и Данила Козловский готовят сказку «12 месяцев»Подробнее
Официальная касса России: вот это петрушкаПодробнее
Александр Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему наградуПодробнее
Минюст РФ признал режиссера Юрия Мамина* иноагентомПодробнее
Фонд кино откроет прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в новых регионах РоссииПодробнее
Подписками на онлайн-кинотеатры в первом квартале 2026 года пользовались 56% россиянПодробнее
Просмотры сериала «Эль Русо» на Premier выросли в 12 раз спустя два года после премьерыПодробнее
Новости по теме
Фонд кино откроет прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в новых регионах РоссииПодробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем ВостокеПодробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 годПодробнее
Фонд кино объявляет прием заявок на создание кинозалов в малых городах и на модификацию существующихПодробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в РоссииПодробнее