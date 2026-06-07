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Минкультуры обновило состав Общественного совета при ведомстве

Автор: БК

7 июня 2026

В него вошли Сергей Лукьяненко, Игорь Петренко и многие другие

Стал известен новый состав Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, который не обновлялся с 2022 года.

Среди наиболее заметных новых членов совета – писатель Сергей Лукьяненко, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, актер Игорь Петренко, президент Российской академии художеств Василий Церетели.

В свою очередь, в обновленный состав не попали: продюсер Ренат Давлетьяров, журналист и член экспертных советов Фонда кино и Министерства культуры Иван Кудрявцев, а также член совета Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин.

Общественный совет при Минкультуры является постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Его члены участвуют в общественном контроле деятельности министерства, рассматривают проекты нормативных актов и государственных программ, проводят общественную экспертизу решений ведомства, а также формируют рекомендации по вопросам государственной культурной политики.

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