Волонтерство и благотворительность могут войти в список приоритетных тем поддержки кино

Инициативу предложил представитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

Министерство культуры России может включить темы волонтерства, благотворительности и наставничества в перечень приоритетных тем для государственной поддержки кинопроизводства на 2027 год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Ранее Метелев предложил сделать добровольчество одной из приоритетных тем господдержки кино. По его мнению, кинематограф способен оказывать существенное влияние на мировоззрение молодежи и формирование общественных ценностей.

Замминистра культуры Жанна Алексеева в ответе подчеркнула, что ведомство поддерживает проекты, направленные на популяризацию добровольчества, благотворительности, наставничества и гуманитарных инициатив. По ее словам, Минкульт проработает вопрос о включении этой тематики в перечень в следующем году.

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