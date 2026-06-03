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Волонтерство и благотворительность могут войти в список приоритетных тем поддержки кино

Автор: БК

3 июня 2026

Инициативу предложил представитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

Министерство культуры России может включить темы волонтерства, благотворительности и наставничества в перечень приоритетных тем для государственной поддержки кинопроизводства на 2027 год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Ранее Метелев предложил сделать добровольчество одной из приоритетных тем господдержки кино. По его мнению, кинематограф способен оказывать существенное влияние на мировоззрение молодежи и формирование общественных ценностей.

Замминистра культуры Жанна Алексеева в ответе подчеркнула, что ведомство поддерживает проекты, направленные на популяризацию добровольчества, благотворительности, наставничества и гуманитарных инициатив. По ее словам, Минкульт проработает вопрос о включении этой тематики в перечень в следующем году.

Фото: Magnific

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