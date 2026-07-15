Официальная касса России: по кодексу

По итогам минувшего уикенда рейтинг возглавили релизы теневого проката, основным из которых стала ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 110 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских картин. Относительно предыдущих выходных они выросли на 17,23%. Последний раз проекты без прокатного удостоверения возглавляли топ-10 в середине мая, когда на двадцатом уикенде с почти трехкратным отрывом от фильма официального проката лидировало драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ ПРАДА 2 (примерно 206 млн рублей на старте).

Потеряв 19% выручки байопик МАЙКЛ оказался на втором месте. Седьмая неделя принесла ему еще 91 млн рублей, общая касса достигла 1,909 млрд рублей. Уже в ближайшие дни музыкальной ленте удастся обойти финальный результат ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3 (1,925 млрд).

Комедия Клима Шипенко ХОЛОП 3 вторую неделю сохраняет третьем место. Касса проекта пополнилась еще на 64,7 млн рублей, суммарно достигнув отметки в 953 млн рублей. Посещаемость превысила 2 млн зрителей. В течение недели фильм может дойти до миллиарда рублей, став первым отечественным релизом летнего сезона с таким достижением.

За первый уикенд приключенческая лента КОДЕКС ДАНТЕ заработала 43,4 млн рублей. Ее посмотрело 68 тысяч зрителей. С большой вероятностью такого успеха новинка достигла благодаря звездному актерскому составу и специально созданной для кинотеатрального проката версии. Для дистрибьютора «Наше кино» это второй стартовый результат среди зарубежных картин с апреля 2021 года после мультфильма 100% ВОЛК, который освоил 45,2 млн рублей в первый уикенд.

Управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский отметил, что в компании ожидали подобных результатов, в том числе благодаря работе над перемонтажом фильма: «Версия в российском прокате действительно сильно отличается от фестивального варианта картины, который и оказался в сети. Монтаж нашей версии – это крепкий арт-мейнстрим с рабочим хроном. Первый уикенд прошел в рамках наших ожиданий. Мы рады, что нам удалось побороть скепсис ряда участников рынка, и благодарны за доверие всем, кто в наш фильм поверил».

Хоррор киностудии А24 о лиминальных пространствах ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ вновь попал в пятерку лучших релизов. Общая сумма — 694 млн рублей, касса шестого уикенда — 27 млн рублей. При этом сборы упали на 19,01%. Проект уже задал высокую планку для будущих представителей жанра в прокате, однако ему вряд ли удастся достичь результата более зрительского аналога ДРАКУЛЫ (937 млн).

В свою очередь американский фильм ужасов ОБСЕССИЯ продолжает демонстрировать выдающуюся динамику, потеряв всего 7,6% выручки прошлой недели. Тотал романтического хоррора достиг 417 млн рублей, что превышает суммарные сборы СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (393 млн рублей).

Общая касса отечественного мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 составила 130 млн рублей. На третьем уикенде новая часть анимационной летней франшизы отстает от первой на 25%, от второй на 24%.

На восьмое место опустилась российская комедия ДЕД ФОМИЧ с падением выручки на 33,4%. Сильнее снижение сборов наблюдалось у недавнего релиза ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (-35%), а в мае более успешный результат на второй неделе показали БОГАТЫРИ (-23%). Общая касса проекта насчитывает 60 млн рублей.

Мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА пополнил кассу на 11,9 млн рублей, общая выручка достигла 37,2 млн. На второй неделе проката сборы сократились на 28%. Падение оказалось ощутимее, чем испытывали КОТЫ ЭРМИТАЖА 2: ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (-20%), но мягче, чем было у проекта ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (-42%).

Замыкает десятку лучших британский фильм ужасов ПАСТЬ . За первый уикенд хоррор собрал 11,1 млн рублей и привлек 22,6 тысячи зрителей. Новинка уступила по стартовому показателю другим хоррорам этого лета: РЕЙС 298 (13,7 млн рублей и 25,3 тысячи зрителей), и КОЛОНИЯ (22,6 млн рублей и 44 тысячи зрителей).

Также в прокат вошли роуд-муви ТРАССА МОРЕ-МОРЕ (12-е место, 6,3 млн рублей и 13,8 тысячи зрителей), фильм ужасов ДОЛИНА УЛЫБОК (14-е место, 3,8 млн рублей и 7,6 тысячи зрителей), боевик ЖИВАЯ ЯРОСТЬ (15-е место, 3,7 млн рублей и 6,9 тысячи зрителей) и премьерные показы перевыпуска приключенческой ленты ЗАПРЕДЕЛЬЕ (20-е место, 1,6 млн рублей и 2,4 тысячи зрителей), которая официально выходит в прокат 16 июля.

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 464 млн рублей, с учетом стран СНГ – 548 млн рублей. Это на 7,10% меньше результата предыдущей недели и на 80% больше, чем в аналогичном уикенде прошлого года, когда в отечественном прокате также лидировал представитель пиратского сегмента, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

15.07.2026 Автор: Екатерина Кученева