Ужасно много денег: что происходит с хоррорами в мировом и отечественном прокате?

Еще несколько лет назад фильмы ужасов воспринимались крупными студиями как относительно недорогой способ заполнить календарь между блокбастерами. Лето 2026 года показало, что ситуация стремительно меняется. ОБСЕССИЯ и ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, снятые молодыми авторами с бюджетами менее $1 млн и около $10 млн соответственно, не просто стали главными кассовыми сенсациями сезона, но и превратились в редкий пример того, как оригинальное жанровое кино способно конкурировать с дорогостоящими франшизами. Один проект продемонстрировал практически беспрецедентную стойкость в прокате, другой установил рекорды стартовых сборов для независимого кино, а вместе они заставили индустрию вновь заговорить о хоррорах как о самом прибыльном сегменте современного кинобизнеса. БК проанализировал феномен двух главных жанровых хитов года, их работу в мировом и отечественном прокате, а также поговорил с российскими продюсерами, сценаристами и дистрибьюторами о том, почему именно хорроры сегодня становятся территорией самых смелых творческих экспериментов и самых впечатляющих коммерческих успехов.

ЧУДО ИЗ ЗАКУЛИСЬЯ

ОБСЕССИЯ и ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ появились в тот момент, когда индустрия одновременно столкнулась с несколькими кризисами. Голливудские блокбастеры становятся все дороже и все реже оправдывают бюджеты производства. Франшизы постепенно теряют способность гарантировать кассу. Молодая аудитория все реже идет в кино по привычке и все чаще выбирает лишь те проекты, которые превращаются в культурное событие. На этом фоне именно хоррор оказался жанром, сумевшим предложить зрителю то, чего сегодня практически не дают фильмы за $200–300 млн: ощущение новизны, риск, авторский взгляд и эффект коллективного переживания, ради которого действительно хочется выйти из дома. Символично, что оба крупнейших хоррора года пришли не из классической студийной системы. Один вырос из независимого кино и фестиваля в Торонто, второй – из интернет-фольклора и YouTube. При этом оба доказали практически невозможную для современного проката вещь: сильная оригинальная идея сегодня способна оказаться дороже любой франшизы.

При этом если ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ еще можно было назвать ожидаемым жанровым релизом благодаря огромной интернет-аудитории оригинального веб-сериала, то история ОБСЕССИИ выглядит невероятной даже по меркам хоррора – жанра, который традиционно считается территорией самых высоких коэффициентов окупаемости. Картина Карри Баркера была приобретена Focus Features после кинофестиваля в Торонто более чем за $15 млн – уже сама эта сделка воспринималась достаточно смелой для фильма, снятого примерно за $750 тысяч никому не известным режиссером. Впрочем, настоящие сюрпризы начались лишь после выхода картины в американский прокат. Стартовые $16 млн сами по себе выглядели весьма достойным результатом для релиза, вышедшего всего в 2615 кинотеатрах. Однако по-настоящему сенсационной стала не первая неделя, а все последующие. Во второй уикенд ОБСЕССИЯ не потеряла аудиторию, как это обычно происходит с хоррорами, а напротив, увеличила сборы сразу на 39%, заработав еще $22,4 млн. Через неделю рост продолжился – еще плюс 10%, до $26,4 млн. Подобная динамика практически исчезла из современного кинопроката. По данным самой Focus Features, ОБСЕССИЯ стала первым фильмом с 1982 года, который смог увеличить сборы и во второй, и в третий уикенд вне праздничного периода.

Для понимания масштаба аномалии достаточно вспомнить типичную модель поведения хоррора. Подавляющее большинство фильмов ужасов зарабатывают львиную долю кассы именно в первые выходные. Уже на второй неделе падение в 50–60% считается абсолютно нормальным. Даже успешные представители жанра редко удерживаются лучше 40-процентного снижения. ОБСЕССИЯ полностью разрушила эту модель. Более того, релиз продолжил удивлять и дальше. Четыре уикенда подряд его сборы превышали результат стартовых выходных. В пятый уикенд картина вновь заработала почти $19 млн, потеряв всего 25%. Ее североамериканская касса выросла до $188 млн, мировая приблизилась к $270 млн, а вскоре превысила эту отметку. Для Focus Features проект стал самым кассовым релизом за всю историю компании, обойдя даже АББАТСТВО ДАУНТОН, долгие годы считавшееся главным коммерческим успехом студии. Особенно показательна экономика картины. Учитывая низкий бюджет производства, даже с учетом затрат на приобретение прав и маркетинг ОБСЕССИЯ уже сейчас входит в число самых прибыльных проектов последних лет. В эпоху, когда блокбастеры стоимостью $250 млн все чаще балансируют на грани окупаемости, подобные цифры становятся предметом пристального внимания всей индустрии.

При этом успех фильма нельзя объяснить лишь невысокой стоимостью. Дешевых хорроров ежегодно снимается десятки. Большинство из них исчезает из проката уже через две недели. Главным активом ОБСЕССИИ оказалось то, что американская индустрия традиционно называет word of mouth – «сарафан». Именно он фактически заменил картине многомиллионную рекламную кампанию. Фильмы ужасов редко получают высокие оценки зрителей. Даже успешные представители жанра часто ограничиваются рейтингами B или B+ по опросам CinemaScore. ОБСЕССИЯ неожиданно получила A-, что для хоррора является исключением. Одновременно проект удерживал 94% положительных отзывов как у критиков, так и у зрителей на Rotten Tomatoes – еще одно крайне редкое совпадение для жанра, традиционно разделяющего профессиональную прессу и массовую аудиторию. ОБСЕССИЮ не просто рекомендовали друзьям – ее обсуждали. Зрители спорили о трактовке финала, выкладывали ролики с реакциями после сеансов, обсуждали психологию главного героя и превращали картину в предмет коллективного переживания. Для современного кинопроката подобный эффект становится едва ли не главным фактором коммерческого успеха.

Российский дистрибьютор картины – «Экспонента Фильм» – оказался одним из тех игроков, кто увидел потенциал проекта задолго до того, как вокруг него начался мировой ажиотаж. Как рассказывает операционный директор компании Елена Верниковская, права были приобретены еще на Американском Кинорынке (AFM) в ноябре 2024 года – за полтора года до премьеры. «Мы купили фильм на стадии сценария. Нас сразу привлекли яркий концепт и тема созависимых отношений – нам показалось, что она очень точно попадет в аудиторию современных хорроров. При этом факторов риска было даже больше, чем плюсов: режиссер-дебютант, очень небольшой бюджет, отсутствие каких-либо материалов по картине и далеко не самая стабильная сейлз-компания. Но в проекте было что-то неуловимо цепляющее. Мы увидели его потенциальную вирусность и решили рискнуть», – отмечает она.

По словам Верниковской, окончательно масштаб будущего хита стал понятен уже после мировой премьеры на кинофестивале в Торонто: «После первого показа развернулась настоящая борьба между A24, Neon и Focus Features. В итоге Focus приобрела права примерно за 15 миллионов долларов – рекордную сумму для фильма с настолько небольшим бюджетом. Тогда мы окончательно поняли, что держим в руках мировой спящий хит».

ПОКОЛЕНИЕ YOUTUBE

Если ОБСЕССИЯ постепенно превратилась в крупнейший «сарафанный» хит года, то ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ продемонстрировало практически противоположную модель успеха. Картина Кейна Парсонса стала событием еще до выхода в прокат, а ее старт оказался настолько мощным, что сразу вывел проект в число самых значимых релизов года не только для жанра ужасов, но и для независимого американского кино в целом. За первые выходные фильм заработал $81,5 млн в 3442 кинотеатрах Северной Америки, почти вдвое превысив большинство предварительных прогнозов, находившихся в диапазоне $40–50 млн. Уже по итогам стартового уикенда мировые сборы достигли $118 млн. Для проекта стоимостью менее $10 млн подобные показатели выглядят беспрецедентными. При этом релиз установил сразу несколько рекордов. Картина обеспечила лучший старт в истории студии A24, стала самым успешным оригинальным хоррором за всю историю североамериканского проката, а ее режиссер Кейн Парсонс – самым молодым постановщиком, чей дебютный фильм занял первое место американского бокс-офиса вне франшизы. Уже через несколько недель мировые сборы проекта превысили $260 млн, позволив ему стать самым кассовым релизом за всю историю A24.

Для самой студии этот успех имеет особое значение. На протяжении последних десяти лет A24 последовательно формировала репутацию компании, способной превращать авторское кино в коммерческие события. Однако практически все крупнейшие хиты студии – от ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ до МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО – строились либо вокруг фестивальной репутации, либо вокруг сильного актерского ансамбля. ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ стало первым случаем, когда абсолютным драйвером коммерческого успеха оказался не традиционный кинематографический капитал, а интернет-культура. Сам Кейн Парсонс появился в индустрии совершенно не тем путем, который десятилетиями считался единственно возможным для режиссера крупного голливудского фильма. Его короткометражные картины о Backrooms, опубликованные на YouTube, за несколько лет набрали десятки миллионов просмотров и фактически сформировали вокруг себя самостоятельную мифологию. В отличие от большинства вирусных интернет-мемов, эта вселенная постоянно развивалась, порождала новые фанатские истории, собственные правила и визуальную эстетику. Когда стало известно, что полнометражную экранизацию продюсируют Джеймс Ван и Джейсон Блум, проект уже обладал огромным кредитом доверия внутри своей аудитории.

Именно этим ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ принципиально отличается от большинства попыток Голливуда адаптировать интернет-феномены. Обычно студии приобретают уже существующий IP и приспосабливают его под привычные правила массового кино. Здесь же произошло обратное: крупные продюсеры встроились в уже существующую фанатскую культуру, практически не меняя ее язык. Состав аудитории только подтвердил эту особенность. По данным PostTrak, около 85% зрителей стартового уикенда в США были моложе 35 лет, причем более половины – не старше 25-ти. Подобная концентрация молодой аудитории даже среди супергеройских фильмов встречается все реже. Для зумеров ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ стало не столько очередным хоррором, сколько картиной «про своих» – проектом, выросшим внутри той культурной среды, в которой они сами существуют. Дальнейшая динамика проката оказалась значительно более традиционной. Уже на второй неделе релиз потерял около 68% сборов, а затем продолжил снижаться в привычном для жанра темпе. Однако рассматривать эти цифры вне контекста стартового результата было бы ошибкой. Даже после столь серьезного падения картина сохраняла третье место в американском прокате, а ее мировая касса продолжала быстро расти.

Особенно интересным оказался российский прокат, где ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ продемонстрировало динамику, заметно отличавшуюся от американской. Фильм стартовал со 179 млн рублей, показав второй результат среди зарубежных релизов года и повторив стартовые сборы ВОЗВРАЩЕНИЯ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ. Уже на второй неделе снижение составило всего 30,3% – существенно меньше, чем у большинства крупных хорроров последних лет, включая и САЙЛЕНТ ХИЛЛ (-62,5%), и СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (-48,8%). Через три недели российская касса ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ превысила 500 млн рублей, оставив позади оба этих проекта. По сути, отечественный рынок подтвердил тот же вывод, который был сделан и на международном уровне: зритель готов активно поддерживать оригинальные хорроры при условии, что вокруг них возникает ощущение события. Именно этот фактор, по мнению директора по маркетингу компании «Вольга» Анны Соколовой, оказался одним из ключевых.

«Мы понимали, что имеем дело с явлением совершенно другого масштаба. Нашей задачей было одновременно привлечь фанатов Backrooms и расширить эту аудиторию на всю киноходящую публику. При этом мы осознавали, что визуальный язык фильма кому-то может показаться слишком артхаусным. На руку сыграла волна интереса, которая сформировалась на Западе еще до российского релиза. Благодаря ей проект очень быстро вышел за пределы узкой ниши», – отмечает она.

По словам Соколовой, рынок во многом недооценил не столько сам фильм, сколько механизм его распространения. «Индустрия недооценила синергию интернет-феномена и кинопрокатного маркетинга. За полтора часа зритель получал возможность прикоснуться к огромной вселенной, которая уже существовала задолго до выхода картины. Для тех, кто раньше не слышал о Backrooms, это становилось открытием. Для поклонников – признанием их собственного культурного опыта. Именно это позволило проекту выйти далеко за пределы традиционной аудитории хоррора», – добавляет представитель дистрибьютора.

ХОРРОР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ НИШЕЙ

Успех ОБСЕССИИ и ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ интересен еще и тем, что он образовался не на пустом месте. Если посмотреть на российский рынок после ухода голливудских мейджоров, становится очевидно: именно хоррор постепенно превратился в один из самых надежных жанров для независимых дистрибьюторов. С 2022 года сразу семь фильмов ужасов преодолели отметку в 250 млн рублей, а четыре проекта собрали более 380 млн. Абсолютным лидером остается ДРАКУЛА компании «Атмосфера Кино», заработавший 937 млн рублей. Показательно и другое. Если раньше подобные результаты обеспечивали главным образом фильмы, связанные с известными франшизами, то сегодня зритель все чаще приходит на совершенно новые истории. ОБСЕССИЯ, СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, СУБСТАНЦИЯ, ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ или ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! не опирались на раскрученные бренды, однако сумели стать заметными кассовыми событиями. Фактически российский рынок повторяет мировой тренд: главным активом хоррора становится уже не узнаваемое название, а сильная концепция и вирусное обсуждение.

Не менее важен и состав компаний, формирующих этот рынок. Если посмотреть на двадцатку самых кассовых хорроров последних четырех лет, становится заметно, что практически весь сегмент контролируют всего несколько игроков. Чаще других в рейтинге встречаются релизы «Вольги», «Атмосферы Кино», «Экспоненты Фильм» и «Уорлд Пикчерз». Именно эти компании последовательно инвестировали в жанр в тот момент, когда многие дистрибьюторы делали ставку на семейное кино или локальные проекты. Сегодня можно говорить о том, что хоррор окончательно превратился для них в самостоятельное стратегическое направление.

Еще одна тенденция касается поведения зрителя. ОБСЕССИЯ продемонстрировала практически уникальную динамику, увеличивая сборы во второй уикенд и затем несколько недель подряд показывая минимальные падения. Однако это уже не выглядит исключением на фоне последних лет. СУБСТАНЦИЯ также стала классическим «сарафанным» хитом, УЖАСАЮЩИЙ 3 показал неожиданно длинный прокат, а ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ потеряло во второй уикенд лишь 30%, что для жанра считается практически идеальным результатом. Все это говорит о том, что современный хоррор перестал работать по старой модели «максимум кассы за первые выходные». Если фильм становится предметом обсуждения, его коммерческий потенциал способен раскрываться на протяжении месяца и дольше.

РОССИЙСКИЙ ШАНС

Парадокс заключается в том, что российский рынок за последние годы пережил собственный бум фильмов ужасов. Если поначалу отечественный хоррор воспринимался как нишевый эксперимент, то со временем практически каждый крупный прокатчик стал выпускать несколько жанровых проектов в год, а зритель окончательно перестал относиться к российским фильмам ужасов как к экзотике. Появились собственные коммерческие франшизы, сформировался круг режиссеров и продюсеров, постоянно работающих внутри жанра, возникла аудитория, готовая покупать билеты на российские фильмы ужасов.

По мнению продюсера Владимира Маслова, сценарий, при котором молодой автор создает оригинальную жанровую картину вне большой студийной системы, сегодня вполне возможен и в России. «Практика последних лет показывает, что зритель готов идти на недорогие проекты, если они рассказывают историю современным языком. Если вспомнить волну российских хорроров, начавшуюся после НЕВЕСТЫ, складывается ощущение, что жанру снова пора вдохнуть новую жизнь», – отмечает продюсер.

По словам Маслова, в стране уже существуют картины, которые могли бы заинтересовать международную аудиторию, но по разным причинам не получили полноценного продвижения. «Например, очень качественно сделанный ТРОФЕЙ или необычный ромком СВОДИШЬ С УМА. Если говорить именно о хорроре, то мне до сих пор кажется недооцененной картина КТО ТАМ? Она очень хорошо прошла по зарубежным фестивалям и получила большое количество наград именно на специализированных хоррор-смотрах», – подчеркивает он.

При этом российский рынок уже доказал, что локальный хоррор способен быть востребованным далеко за пределами страны. По словам продюсера Ивана Капитонова, вопрос заключается не в том, способен ли отечественный фильм ужасов заинтересовать международную аудиторию, а в том, насколько сегодня ему позволяют это сделать внешние обстоятельства. «Мы давно убедились, что российские фильмы ужасов могут успешно работать на мировом рынке. РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕВЕСТА, ПИКОВАЯ ДАМА продавались в десятки стран, некоторые проекты получили зарубежные ремейки. До 2022 года международная дистрибуция российских хорроров была вполне рабочей моделью. Сегодня возможности значительно сократились из-за санкционных ограничений, однако интерес к жанру никуда не исчез», – отмечает он.

Не менее важным остается и вопрос драматургии. По мнению Маслова, отечественному хоррору сегодня не хватает смелых концепций: «Очень хотелось бы увидеть российский триллер уровня ИСЧЕЗНУВШЕЙ или проекты, которые работают с современными жанровыми решениями так же свободно, как это делают последние азиатские фильмы. Мне кажется, российский зритель уже готов к чему-то действительно свежему и неожиданному. Например, к большой картине про зомби или к масштабной постапокалиптической истории вроде сериала «Эпидемия».

Именно здесь российская ситуация неожиданно начинает перекликаться с американской. ОБСЕССИЯ не предлагала зрителю революционную форму хоррора. ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ не изобрело интернет-фольклор. Оба фильма оказались успешными потому, что смогли предложить современное прочтение уже существующих жанровых моделей. Именно такого обновления сегодня, по мнению многих российских кинематографистов, не хватает отечественным фильмам ужасов. При этом вопрос уже не сводится исключительно к бюджету. Как отмечает Маслов, главным конкурентным преимуществом современного хоррора становится вовсе не стоимость производства. «Сегодня невозможно выбрать что-то одно между сильной концепцией, маркетингом и бюджетом. Все работает только вместе. Но если существует действительно сильная идея, именно она позволяет сделать необычный маркетинг даже при небольших расходах», – отмечает продюсер.

Эту мысль фактически подтверждает история обоих главных хорроров нынешнего года: они не обладали рекламными бюджетами уровня голливудских блокбастеров, их маркетинг строился вокруг самой истории – либо эмоциональной, либо культурной. В результате продвижение продолжалось уже после выхода фильма благодаря рекомендациям зрителей и обсуждениям в социальных сетях. Именно эта модель сегодня начинает выглядеть значительно более устойчивой, чем традиционная схема дорогостоящих рекламных кампаний, полностью исчерпывающих свой эффект еще до премьеры.

НЕ ПОВТОРИТЬ, А ПОНЯТЬ

Главный вопрос, который сегодня возникает после феноменального успеха ОБСЕССИИ и ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ, заключается вовсе не в том, можно ли повторить их коммерческий результат. История кино показывает, что подобные успехи практически невозможно воспроизвести механически. Каждый раз индустрия пытается клонировать неожиданно «выстреливший» проект, но чаще всего получает лишь десятки менее удачных копий. В подтверждение этого во время создания материала пришла новость о том, что Warner Bros. готовит фильм про Сиреноголового – персонажа крипипасты авторства Тревора Хендерсона, который стал виральным еще в 2020 году. Сценаристом назначен Зак Креггер, автор хоррора ОРУДИЯ, добравшегося до «Оскара», режиссером – Брайан Даффилд (НИКТО ТЕБЯ НЕ СПАСЕТ). А парой недель ранее стало известно о том, что Сидни Суини, открывшая собственную компанию, работает над фильмом I PRETENDED TO BE A MISSING GIRL по популярному страшному рассказу из Reddit.

Однако в текущей ситуации куда важнее понять, почему именно ОБСЕССИЯ и ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ стали событиями. Сценарист и режиссер Денис Данилов убежден, что объединять два проекта только по кассовым показателям было бы ошибкой. Несмотря на внешнее сходство (небольшой бюджет, молодые авторы и интернет-происхождение), они представляют собой совершенно разные модели современного кинопроизводства. По его словам, ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ все же остается частью студийной системы. «Кажется, что оба фильма похожи, потому что оба маленькие и в той или иной степени произрастают из интернета. Но на самом деле у них совершенно разный бэкграунд. ЗАКУЛИСЬЕ сделано внутри студийной системы. Просто это мини-мейджор A24, а за фильмом стоят Джеймс Ван и Джейсон Блум. Именно благодаря им удалось привлечь в проект актеров с номинациями на «Оскар», – напоминает Данилов.

По его словам, ОБСЕССИЯ, напротив, представляет собой тот самый редкий пример независимого кино, о котором так любит говорить Голливуд: «Автор картины пришел из YouTube. Свой предыдущий полнометражный фильм он вообще выложил в интернет, потому что не смог найти для него дистрибуцию. А люди, которые подключились уже позже, фактически дали режиссеру полный творческий контроль. И именно в этом заключается принципиальная разница между независимым производством и студийной системой. В студии решения принимают менеджеры, которые мыслят интересами акционеров. Независимое кино всегда предполагает гораздо больше доверия к таланту».

Именно эта свобода, по мнению Данилова, позволила ОБСЕССИИ сделать то, что оказывается значительно важнее любого производственного бюджета, – найти эмоциональный контакт со зрителем. По словам сценариста, ОБСЕССИЯ очень точно нащупала боль аудитории – практически каждый человек сталкивался с безответной любовью или хотя бы наблюдал подобную ситуацию рядом с собой. Поэтому отчаяние главного героя оказывается очень легко спроецировать на собственный опыт. Именно поэтому, считает Данилов, картина смогла прожить совершенно нетипичную для жанра прокатную жизнь. И именно поэтому авторам необходимо искать не новую форму, а «новую боль», уверен эксперт.

Фактически речь идет о том, что долгое время в современной жанровой индустрии считалось второстепенным. Последние годы Голливуд все активнее инвестировал в масштабность, сложные визуальные решения, дорогие франшизы и известные IP. ОБСЕССИЯ доказала, что зритель по-прежнему готов сделать мировым хитом фильм, который прежде всего попадает в нерв времени.

По словам Елены Верниковской, ОБСЕССИЯ заставила иначе посмотреть и на саму систему оценки проектов внутри индустрии. «Раньше мы намного больше ориентировались на студию, известных продюсеров, режиссеров и актеров. Теперь мы понимаем, что всего этого может не быть, а фильм все равно способен стать мировым событием. Это открывает для индустрии совершенно новые возможности», – акцентирует операционный директор «Экспоненты».

Однако если для американской индустрии успех молодых режиссеров уже стал рабочей моделью, то в России воспроизвести подобный сценарий значительно сложнее. По словам Ивана Капитонова, проблема заключается не столько в отсутствии талантливых авторов, сколько в самой структуре отечественного кинопроизводства. «Российская киноиндустрия устроена иначе. Значительная часть полнометражного кино производится с использованием государственных субсидий, а хоррор практически не относится к числу жанров, которые регулярно получают такую поддержку. В результате возникает замкнутый круг. Большой бюджет без государственной помощи собрать крайне сложно, а маленький зачастую не позволяет добиться того уровня производства, который необходим современному зрителю», – объясняет продюсер.

При этом Капитонов подчеркивает, что сама модель «молодой автор – независимый фильм – широкий прокат» в России все же возможна. В качестве примера он приводит собственный опыт работы над ВДОВОЙ, когда небольшой независимый проект молодых петербургских кинематографистов был превращен в полнометражный фильм без привлечения государственных средств, вышел в российский прокат и затем был продан на множество зарубежных территорий.

Однако существует и проблема, которая практически не обсуждается внутри профессионального сообщества, хотя напрямую влияет на восприятие жанра российским зрителем. Данилов обращает внимание на то, что отечественный хоррор сегодня оказался заложником не столько качества самих фильмов, сколько политики отдельных прокатчиков. «Мне кажется, российскому хоррору будет очень сложно обратить на себя внимание зрителя. Даже у меня как человека, который любит этот жанр, выработалась абсолютная баннерная слепота. Просто потому, что слишком долго рынок приучал зрителя к тому, что под очередным АСТРАЛОМ или ЗАКЛЯТИЕМ может скрываться фильм, вообще не имеющий отношения к известной франшизе. За один только прошлый год у нас вышло тринадцать АСТРАЛОВ, шесть ЗАКЛЯТИЙ, четыре СИНИСТЕРА, три ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ... Когда подобное происходит постоянно, зритель перестает доверять самому жанру, какой фильм действительно заслуживает внимания, а какой – нет. И в результате даже хороший российский хоррор рискует потерять часть своей потенциальной аудитории», – уверен сценарист.

Парадоксально, но именно на этом фоне успех ОБСЕССИИ выглядит особенно показательным. Картина не опиралась на известное название, не являлась частью франшизы, не эксплуатировала чужую интеллектуальную собственность и вообще не обладала никаким заранее существующим коммерческим преимуществом. Единственным ее активом оказался сам фильм. При этом Капитонов убежден, что главная проблема российского хоррора сегодня связана вовсе не с бюджетами. «Самое сложное – найти сильную авторскую концепцию. Молодые сценаристы часто прекрасно чувствуют форму, эстетику жанра, знают современные референсы, но значительно реже предлагают действительно новую историю. Нам регулярно присылают сценарии, которые повторяют уже существующие фильмы – тех же водяных, леших, уже освоенный русский фолк-хоррор. Найти проект, который действительно предлагает новую тему и новый взгляд, значительно труднее», – говорит продюсер. По его словам, именно поэтому успех ОБСЕССИИ важен прежде всего не как пример сверхдоходного малобюджетного кино, а как напоминание о том, что коммерческий потенциал сегодня напрямую связан с силой авторской идеи.

При этом участники рынка уверены, что подобные истории вполне могут появиться и в России. По мнению Елены Верниковской, вопрос заключается скорее не в отсутствии талантов, а в том, чтобы вовремя их заметить: «Мне кажется, потенциал для подобных прорывов у нас, безусловно, есть. Не исключено, что уже на прошлой неделе в социальных сетях появилась короткометражка, которая завтра откроет нового режиссера и станет для него дорогой в большое кино».

Однако в конечном счете успех ОБСЕССИИ, ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ и других авторских хорроров говорит не только о состоянии самого жанра. Он показывает, что после ухода голливудских мейджоров российский зритель вовсе не оказался в культурном вакууме. Молодая аудитория по-прежнему существует в едином мировом информационном пространстве: обсуждает одни и те же фильмы в социальных сетях, следит за фестивалями, блогерами и стриминговыми платформами, реагирует на те же эстетические и драматургические тренды, что и зрители в США, Европе или Азии. Если несколько лет назад главным объектом массового интереса были супергеройские франшизы, то сегодня им становятся авторские фильмы ужасов, построенные на психологической травме, социальной тревоге и оригинальной режиссерской интонации.

Именно поэтому нынешний бум хоррора выглядит не краткосрочной аномалией, а частью гораздо более крупного процесса. Российский прокат оказался встроен в глобальную волну интереса к авторскому жанровому кино, несмотря на радикальное изменение структуры рынка после 2022 года. Для отечественной индустрии это означает сразу два вывода. Во-первых, спрос на подобные фильмы, вероятнее всего, сохранится еще несколько лет. Во-вторых, конкурировать за молодого зрителя российские проекты смогут лишь в том случае, если начнут разговаривать с ним на одном языке с мировым кинематографом – не копируя зарубежные хиты, а предлагая столь же сильные авторские высказывания, рожденные из местных реалий и современных тревог общества.

Фото: кадр из фильма ОБСЕССИЯ

09.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Ольга Куликова, Рая Башинская