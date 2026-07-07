Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)

В первом блоке экспертам представили 31 проект

7 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Первым проектом дня стал шпионский боевик АЛЬТЕРНАТИВА компании «Иней продакшнс». Действие картины, основанной на книге Александра Журавского, разворачивается в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети. По сюжету бывший офицер спецназа пытается предотвратить провокацию, способную вызвать мировой конфликт, – ведь для системы он «невидимка», всего лишь сбой в алгоритме программы. Сценарий проекта Андрей Золотарев написал совместно с Александром Журавским. Режиссером выступит Егор Кончаловский. Заявленный бюджет составляет 547 млн рублей.

Следом продюсер Евгений Кулик и режиссер-дебютант Рим Шафигуллин представили военный боевик АРТА от «Кулик Продакшн». Главный герой – молодой солдат с позывным Пушкин, который после первого боя переводится в артиллерию, надеясь держаться подальше от передовой. Однако его расчет оказывается втянут в смертельную дуэль с новейшей вражеской самоходкой. Когда товарищи гибнут, а командир получает тяжелое ранение, Пушкину приходится преодолеть собственный страх и сделать выбор, от которого зависит исход боя. В дрим-касте проекта заявлены Даша Верещагина, Мила Ершова, Глеб Калюжный, Даниил Воробьев, Лев Зулькарнаев, Олег Чугунов, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко и другие. Предварительное согласие на сотрудничество дали онлайн-кинотеатр «КИОН» и дистрибьютор Capella Film.

Военная драма БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАШКЕНТСКИЕ КУРСАНТЫ («Кингдом») переносит зрителей в осень 1941 года. В центре повествования – воспитанник Ташкентского пехотного училища Павел Журавлев, который отправляется на фронт вслед за старшим братом. Там он сближается с курсантом из Узбекистана Ильхомом, и их непростые отношения постепенно превращаются в крепкое боевое братство. Режиссер картины Павел Иванов отметил, что это не просто история о войне, а «исповедь одного человека». По словам продюсера Владимира Денисюка, проект был инициирован Министерством обороны Узбекистана. В дрим-касте на главные роли заявлены Глеб Калюжный, Камронбек Саидмуротов, Денис Прытков, Виктор Добронравов и Полина Федина. Съемки запланированы на 2027 год.

Семейная лента ВОЛШЕБНИКИ («Нивада Фильм») расскажет о мальчике-сироте, который получает от наставника загадочный артефакт и отправляется в опасное путешествие, чтобы выполнить его последнюю волю. Пытаясь раскрыть тайну артефакта, герой постепенно узнает правду не только о своем прошлом, но и о самом себе. В числе референсов создатели называют КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ Уэса Андерсона, ВОЛЧОК и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Андрей Рожков уже дал согласие на участие в картине. Также в дрим-касте заявлены Елизавета Боярская, Елисей Гончаров, Марк Юсеф и Никита Ефремов. Производственный бюджет составляет 396 млн рублей. Предварительные договоренности достигнуты с дистрибьютором «Централ Партнершип» и онлайн-кинотеатром «КИОН».

Драматический экшн ВЫБОР («Изюм») расскажет о девушке, которая после трагической гибели отца становится добровольцем в отряде спасателей. Через спасение чужих жизней она пытается спасти и себя. Сценарий написала волонтер-пожарный Далия Витта, а режиссером выступает Андрей Головков. В дрим-касте заявлены Ника Здорик, Роман Евдокимов и Павел Табаков. Предварительное согласие на участие также дал Гоша Куценко. Бюджет проекта составляет 185 млн рублей. Заинтересованность уже выразили онлайн-кинотеатр Wink, телеканал РЕН ТВ и «Централ Партнершип». Выход фильма предварительно намечен на декабрь 2027 года ко Дню волонтера.

Продюсер Михаил Врубель и режиссер Игорь Волошин представили экранизацию романа Михаила Лермонтова ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (Киностудия Аргон»). История роковой дуэли будет рассказываться через три противоречащие друг другу версии событий – Печорина, Грушницкого и княжны Мери. «Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым», – отметил постановщик. Сейчас идет кастинг, съемки намечены на весну следующего года, а релиз – на весну 2028-го.

Военная драма ГОСПИТАЛЬ компании «АСГ» рассказывает об успешном московском хирурге, который приезжает к бывшему однокурснику на Донбасс, чтобы помочь со сложной операцией. Однако вскоре герой встает перед выбором: вернуться к привычной жизни или остаться, чтобы спасать людей. Режиссером выступает Ким Дружинин. По его словам, хочется сделать «светлое кино про все самое лучшее, что проявляется в человеке в тяжелых условиях». Проект поддерживает Императорское православное палестинское общество и, в частности, Сергей Степашин. В дрим-касте заявлены Никита Ефремов, Иван Фоминов, Варвара Володина, Мария Карпова, Анна Уколова, Ирина Пегова и Михаил Жигалов.

Компания «Всемирные Русские Студии» представила военную драму ДЕТВОРА. Действие картины будет разворачиваться в феврале-марте 2022 года. Создатели отметили, что это духовный сиквел фильма МАЛЫШ с Глебом Калюжным, который расскажет о четверых подростках, становящихся взрослыми за один месяц. Режиссером выступает постановщик сериала «Ландыши. Вторая весна» Михаил Пипия. По словам продюсера Юрия Сапронова, сейчас он также работает над третьим сезоном музыкальной мелодрамы. Съемки намечены на следующий год, релиз – на 2028-й.

Военно-историческая драма ДИКАЯ ДИВИЗИЯ компании «Триикс Медиа» посвящена кавказскому конному соединению Российской империи, куда входили чеченцы, ингуши, осетины, дагестанцы, черкесы и кабардинцы. Вместе они плечом к плечу сражались с русскими офицерами на фронтах Первой мировой войны. В дрим-касте заявлены Роман Евдокимов, Дарья Ленда и Кирилл Зайцев. Релиз намечен на лето 2028 года.

Музыкальный фильм ДОБРАЯ СКАЗКА («Алекс Медиа») основан на спектакле Александры Пахмутовой и повествует о девочке, чьи сказочные мечты оживляют героев из волшебной книги. По сюжету под Новый год Рита и ее сын Фома, считающий сказки глупостью, по заданию злодея отправляются к Вере, чтобы украсть волшебную книгу. Однако, познакомившись с семьей, герои отказываются от коварного плана и вместе со сказочными персонажами встают на защиту волшебства. Режиссером картины выступит Владимир Грамматиков. Вокальные арии в мюзикле исполнят Ильдар Абдразаков, Динара Алиева, Алексей Чумаков и Баста. Александра Пахмутова также пишет новую песню специально для фильма. В дрим-касте заявлены Тихон Жизневский, Мила Ершова и Марина Ворожищева. Отмечается, что роль Веры или Красной Шапочки исполнит популярная девочка-блогер. Бюджет проекта составляет 290 млн рублей, у Фонда кино запрашивается 200 млн.

Продюсер Максим Королев рассказал о военной драме ДОБРОВОЛЕЦ («Киноструктура»), основанной на реальной истории американца Майкла Глосса. В центре повествования – американский наемник без боевого опыта, который отправляется воевать на стороне России в зоне СВО. Королев подчеркнул, что создатели хотят продемонстрировать «интеллигентный патриотизм» и через героя-американца выйти на зарубежные рынки. Съемки намечены на следующий год. Сейчас ведутся переговоры с международными кастинг-агентствами для поиска исполнителя главной роли.

Компания «Наше кино» вновь представила драму ШКАЛА РИХТЕРА. После разрушительного землетрясения в турецком Газиантепе отряд МЧС России отправляется на спасательную операцию. Оператор FPV-дрона должен обнаружить под завалами группу выживших, среди которых оказывается и его девушка – сотрудница того же отряда. Режиссером выступает Александр Бабаев, а главные роли исполнят Ника Здорик и Глеб Калюжный. Запланированный бюджет составляет 560 млн рублей. Среди референсов называются ЭКИПАЖ, ОГОНЬ и РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС.

Компания V Film Studio вновь рассказала об исторической драме ИЛИЯ. Действие картины разворачивается в XI веке, когда безжалостный викинг Хальфсен по прозвищу Соловей захватывает княгиню и угрожает Руси. Судьба сводит князя Мономаха с простым крестьянином Ильей, который добровольно отправляется в опасный путь, чтобы спасти княгиню и заслужить место в дружине. Режиссером проекта выступает Марк Горобец, а главную роль исполнит Егор Пазенко, он же написал сценарий картины. В актерском составе также заявлены Данила Якушев, Андрей Мерзликин, Милош Бикович, Ангелина Поплавская, Антон Пампушный, Екатерина Вилкова и Олег Меньшиков. С большинством актеров уже проведены переговоры. Партнером проекта выступает студия виртуального продакшна XOVP. Релиз предварительно намечен на 2028 год.

Семейная комедия КНЯЗЬ ФЕДОР («Вырий Групп») расскажет о самоуверенном инфлюенсере, неожиданно попавшем в мир средневекового Крыма. Там его принимают за князя из пророчества, которому суждено вернуть силу Золотой Колыбели и спасти княжество от врагов. Режиссером выступает Карен Захаров, главную роль исполнит Алексей Лукин. Также в актерском составе заявлены Рузиль Минекаев, Валентина Ляпина и Варвара Володина. В числе референсов называются АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ, ХОЛОП 2, МЫ ИЗ БУДУЩЕГО и ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. Бюджет составляет 260 млн рублей. Съемки частично пройдут в Крыму.

В центре повествования триллера КРОТ («Кинокомпания Мечта Плюс») – 17-летний подросток, работающий в метро. Доступ к критически важной городской инфраструктуре делает его идеальной мишенью для теракта. Однако Мише предстоит рискнуть собой, чтобы предотвратить катастрофу и спасти тысячи жизней. Главную роль исполнит Леон Кемстач. Также в актерском составе заявлены Вероника Журавлева, Павел Попов, Владимир Сычев и Алексей Шевченков. Режиссером выступает Ирина Гобозашвили. Съемки запланированы в Самаре на январь-февраль 2027 года. Среди референсов – РУЧНАЯ КЛАДЬ, МЕТРО и МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ. Бюджет составляет 145 млн рублей.

Компания «Новый Свет Продакшн» представила экранизацию рассказа Ивана Бунина ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ. По сюжету юная гимназистка Оля Мещерская проходит через болезненный опыт взросления и внимание мужчин, не желая подчиняться правилам и ожиданиям общества. Сохраняя внешнюю легкость и независимость, она постепенно оказывается в центре чужих страстей и разрушительных иллюзий, что приводит к трагической развязке. Сценарий написал Владимир Алеников. В дрим-касте заявлены Софья Абрашкина, Иван Янковский, Евгений Цыганов и Дарья Алыпова. Бюджет проекта составляет 130 млн рублей.

Картина МАЛЕНЬКИЙ МУК от ГПМ КИТ по мотивам восточной сказки расскажет о юноше, который отправляется в столицу, чтобы спасти отца. Герою предстоит пройти через опасные испытания, раскрыть обман визиря и восстановить справедливость. Режиссером выступает Андрей Шавкеро, креативным продюсером – Борис Дергачев. Над костюмами работает Надежда Васильева, а компьютерной графикой занимается компания CGF. В актерском составе заявлены Артем Кошман, Полина Гухман, Павел Деревянко, Светлана Листова и Борис Дергачев. Производственный бюджет проекта составляет 1 млрд рублей. Большую часть фильма планируется снимать в Марокко.

Спортивная драма МАСТЕР («ЗУМ Продакшн») расскажет историю тренера по дзюдо и личного наставника президента России Владимира Путина Анатолия Рахлина. Создатели проекта намерены показать не только путь выдающегося тренера, но и целую эпоху, в которой спорт становился для молодых людей способом обрести характер, дисциплину и внутренний стержень. Исполнитель главной роли пока не называется. Режиссером картины выступает Урал Сафин. В числе референсов создатели называют ЛЕГЕНДУ №17, КОРОЛЯ РИЧАРДА, ДАНГАЛ и ВОИНА.

Компания «Смарт Фильм» представила драму МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ, основанную на реальных событиях. Действие картины разворачивается в Ленинграде в декабре 1941 года. Вернувшись с фронта после тяжелой контузии, Андрей Свиридов узнает, что его жену арестовали по обвинению в хищении 36 килограммов хлеба. Теперь судьба Зои зависит только от него: Андрей решает самостоятельно защищать супругу в качестве адвоката. На фоне блокадного города, голода и постоянной угрозы смерти история превращается не только в судебную драму, но и в рассказ о человеческом достоинстве, любви и попытке сохранить справедливость в нечеловеческих условиях. Режиссером проекта выступает Анна Курбатова. В актерском составе заявлены Петр Федоров, Анна Пескова, Полина Ватага, Алексей Гуськов и Тимофей Трибунцев. Релиз картины намечен на весну 2028 года.

Комедийную мелодраму НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ компании «Киностудия КИТ» представил режиссер Владимир Битоков, а также продюсеры Давид Кочаров и Сергей Бондарчук. По сюжету заместитель мэра Каратовска Вадим Артюхов (Сергей Лавыгин) готовится занять кресло главы города, одновременно пытаясь удержать под контролем работу администрации, собственную семью и тайный роман с московской ученой Серафимой Сливянкиной (Алена Долголенко). Однако ситуация стремительно выходит из-под контроля, когда становится известно о приближении метеорита. Город охватывает паника, семейные тайны начинают всплывать наружу, а сам Артюхов оказывается в центре личного и общественного апокалипсиса. По словам постановщика, это история о человеке, который самым неожиданным образом переживает кризис среднего возраста. В актерском составе также заявлены Марина Александрова, Александр Самойленко, Дмитрий Лысенков и Павел Попов. Производственный бюджет картины составляет 270 млн рублей, у Фонда кино создатели запрашивают 110 млн. Прокат намечен на осень 2027 года.

Компания «ФИЛЬМ» представила экранизацию сказки Николая Гоголя НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Действие новой версии классической истории будет разворачиваться накануне Рождества. В центре сюжета – кузнец Вакула, которому предстоит перехитрить коварного Черта, добыть у императрицы заветные черевички и успеть вернуться в Диканьку до рассвета, чтобы спасти мать и завоевать сердце капризной красавицы Оксаны. Режиссером картины выступает Александр Войтинский. В дрим-касте проекта заявлены Никита Кологривый (Вакула), Тина Стойилкович (Оксана), Денис Власенко (Черт), Виктория Исакова (Солоха) и Алексей Розин (Чуб). Производственный бюджет проекта составляет 400 млн рублей, у Фонда кино запрашивается 100 млн.

Компания «Кинофирма» представила приключенческую ленту ОДИН В ВОЗДУХЕ. В центре сюжета – романтичный и неуклюжий солдат, который во время немецкого обстрела случайно улетает на аэростате за линию фронта. Оказавшись в воздухе над территорией противника, герой замечает передвижение вражеских войск. Теперь ему необходимо любой ценой передать информацию командованию, пока по аэростату ведут огонь с земли, а немецкий самолет пытается уничтожить его прямо в небе. По словам продюсера Василия Ровенского, на создание истории его и сценариста Дениса Данилова вдохновил реальный эпизод 1941 года. Он также подчеркнул, что создатели хотят сделать зрелищное военное кино, способное разговаривать с молодой аудиторией на современном языке. В дрим-касте проекта заявлены Глеб Калюжный, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев и Мила Ершова.

Военная драма ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» («БиБиДжи») основана на реальной спецоперации, которая, по словам создателей, заслуживает места в учебниках всех мировых спецслужб. Главным героем истории становится американский миссионер, который на протяжении двух лет жил в украинской прифронтовой деревне и тайно передавал России разведывательную информацию. Дистрибьютором проекта выступит компания «Каро Премьер».

Семейная лента ПАЛЬМА 3 («Р1») продолжит историю полюбившихся героев и затронет тему материнства. По сюжету у главной героини появляется возлюбленный – пес-бродяга Граф, а действие картины разворачивается на авиафестивале на Дальнем Востоке. Режиссером вновь выступит постановщик второй части Владимир Кондауров, а сценаристом и креативным продюсером – Екатерина Мавроматис. Главные роли снова исполнят Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович и Игорь Хрипунов. В фильме также появится новый герой – мальчик-сирота, оказавшийся вовлеченным в махинации банды воров. Сейчас создатели ведут поиск исполнителя на эту роль.

Студия «Хлеб» готовит мистический триллер ПИКОВАЯ ДАМА – новую экранизацию повести Александра Пушкина. По сюжету военный инженер Германн узнает тайну трех беспроигрышных карт и постепенно становится одержим идеей подчинить случай собственной воле, не понимая, что вступает в опасную игру с самим дьяволом. Режиссером проекта выступает Андрей Богатырев. По словам постановщика, картина станет размышлением о судьбе человека, его выборе и разрушительной природе одержимости. Среди референсов создатели называют ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ Даррена Аронофски, СЕРДЦЕ АНГЕЛА Алана Паркера, АМАДЕЯ Милоша Формана и РОКОВОЕ ЧИСЛО 23 с Джимом Керри. В дрим-касте на роль Германна заявлены Павел Табаков, Иван Янковский, Никита Ефремов и Роман Васильев. На роль Старой графини рассматриваются Алиса Фрейндлих, Ирина Купченко, Светлана Немоляева и Елена Яковлева.

Компания «Ол Медиа Компани» представила продолжение нашумевшей экранизации романа Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО – подростковую мелодраму ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА. События сиквела разворачиваются спустя несколько лет после первой части. После гибели своей первой любви Полина (Вероника Журавлева) пытается оставить прошлое позади и превращается в жесткую и бесстрашную девушку. Днем она живет обычной жизнью студентки, а по ночам становится Рысью – легендой нелегальных мотогонок. Однако однажды героиня неожиданно встречает человека, которого считала мертвым: возвращение Барса (Даниэль Вегас) полностью переворачивает ее жизнь и втягивает обоих в опасную игру, связанную с тайнами прошлого. Режиссером картины вновь выступит Михаил Вайнберг, а съемки снова пройдут в Екатеринбурге. В актерском составе также заявлены Аля Майер, Максим Сапрыкин, Иван Трушин и Александра Тихонова.

ПОЗЫВНОЙ «МАМА» («ON Студия») – остросюжетная военная драма о гражданском враче, которая отправляется на передовую искать пропавшего сына. Создатели подчеркивают, что это история о том, как личная трагедия может стать источником силы, сострадания и внутреннего мужества. Режиссером проекта выступает Сергей Коротаев. В настоящий момент команда занимается скаутом локаций. Участие в проекте уже подтвердила Ирина Пегова, также ведутся переговоры с Екатериной Климовой.

Компания «Пропеллер продакшн» представила фильм-катастрофу ПОЛЮС ХОЛОДА, основанный на реальных событиях. Действие картины разворачивается в Антарктиде в 1982 году. Молодой кинооператор прилетает на станцию «Восток», чтобы снять репортаж к юбилею научной базы. Однако короткая командировка неожиданно превращается в затяжную и смертельно опасную борьбу за выживание в условиях экстремального холода и полной изоляции. Режиссером проекта выступает Андрей Волгин. Картина создается совместно с Русским географическим обществом.

Семейная приключенческая лента ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНОЗАВРОВ («Тайга Пикчерс») расскажет историю тринадцатилетнего Миши, который после исчезновения родителей-геологов переезжает к своему дяде, совершенно не готовому к роли опекуна подростка. Однажды в горах мальчик находит детеныша динозавра и вместе с одноклассницей Варей отправляется на поиски его матери. Создатели уже провели скаут локаций и детский кастинг. Образ динозавра Кузи разрабатывается совместно с российскими палеонтологами на основе существующих биологических данных. Режиссером картины выступит Александр Данилов, а продюсерами – Антон Пампушный, Арман Яхин и Юлия Гюне.

Продюсерское объединение «Победа» представило сказку ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – современное переосмысление произведения Ханса Кристиана Андерсена. Создатели называют проект трогательной историей о поиске любви. По сюжету, спасаясь от преследующей его влюбленной ведьмы, принц Филипп оказывается в современной Москве и становится участником телевизионного реалити-шоу. Режиссером проекта выступит Александра Лупашко. В дрим-касте заявлены Юрий Насонов в роли принца Филиппа, Варвара Володина в роли Лизы и Елизавета Базыкина в роли Клотильды. Релиз картины намечен на осень 2028 года. Среди партнеров проекта – «Марс Медиа», а подтвержденным дистрибьютором выступает «Атмосфера Кино».

Финальным проектом первого блока питчинга стала драма РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО компании «СТИО». Картина расскажет о бывшем разведчике, потерявшем обе ноги. Герой приезжает в дом инвалидов, расположенный в заброшенном монастыре, и благодаря своему жизнелюбию постепенно объединяет его обитателей, помогая им вновь поверить в то, что жизнь продолжается. Режиссером картины выступит Андрей Соколов. В дрим-касте на главную роль заявлен фигурист Роман Костомаров. Также создатели хотят привлечь к проекту Никиту Кологривого, Владимира Канухина, Андрея Чадова и Полину Агурееву.

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО