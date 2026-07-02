Российские кинотеатры заработали более 35 млрд рублей за первое полугодие 2026 года

Количество зрителей за этот период превысило 72,5 млн человек

Согласно данным ЕАИС, по итогам первого полугодия 2026 года выручка российских кинотеатров достигла 35,158 млрд рублей, а количество зрителей составило 72,516 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года сборы выросли на 26,6% – тогда они насчитывали 27,767 млрд рублей, а посещаемость увеличилась на 12%. За первые шесть месяцев 2025 года кинотеатры посетили 64,774 млн зрителей. При этом в 2024-м общий бокс-офис за тот же период составлял 26,068 млрд рублей, однако количество проданных билетов было даже выше нынешнего – 73,159 млн.

Средняя цена билета за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 13,1% по сравнению с прошлым годом и достигла 484,8 рубля. В 2025-м этот показатель составлял 428,7 рубля, а в 2024-м – 356,3 рубля.

Самыми кассовыми фильмами стали ЧЕБУРАШКА 2 (6,038 млрд рублей), ПРОСТОКВАШИНО (2,432 млрд), БУРАТИНО (2,396 млрд), СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (2,1 млрд), МАЙКЛ (1,630 млрд), ГОРНИЧНАЯ (1,396 млрд) и ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (930 млн). Шесть релизов официального проката преодолели отметку в 1 млрд рублей, а еще шесть проектов собрали более 500 млн. Для сравнения: год назад за тот же период насчитывалось пять «миллиардеров» (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, КРАКЕН) и пять релизов с кассой свыше 500 млн рублей.

Лидером среди дистрибьюторов остается компания «Централ Партнершип», чьи фильмы за первые шесть месяцев 2026 года заработали 8,852 млрд рублей. Вторую строчку сохранила «Атмосфера Кино» с выручкой 8,108 млрд. При этом именно «Атмосфера Кино» лидирует по посещаемости: проекты компании посмотрели 18,097 млн зрителей, тогда как релизы ЦПШ привлекли 17,837 млн человек.

Третье место по итогам полугодия заняла «Вольга», заработавшая 6,381 млрд рублей и потеснившая «НМГ Кинопрокат». В 2026 году дистрибьютор выпустил сразу два самых кассовых проекта в своей истории – триллер ГОРНИЧНАЯ и музыкальный байопик МАЙКЛ. Высокие результаты этих картин особенно наглядно демонстрируют сохраняющийся спрос аудитории на зарубежное кино. Кроме того, именно они частично оказали влияние на рекордный рост средней цены билета, поскольку оба релиза имеют возрастное ограничение 18+.

Более подробно об итогах первого полугодия можно прочитать в новом электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2