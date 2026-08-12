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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Крушение рейса» уступило триллеру «Из глубины»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как данные триллера ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK) отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим триллер КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO) и ромком 40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ (CPF). 

Предварительные сборы триллера КРУШЕНИЕ РЕЙСА составили 268,5 тысяч рублей. Новинка немного не дотянулась до показателей наиболее прямого аналога ИЗ ГЛУБИНЫ (293,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,7 млн), но зато опередила другие ленты на тему выживания: КРУШЕНИЕ МИРА (251,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн), ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч, стартовые сборы – 19,6 млн), ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (137,6 тысяч, стартовые сборы – 15,7 млн) ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (148,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,7 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
ИЗ ГЛУБИНЫ  293,4
КРУШЕНИЕ РЕЙСА 268,5
КРУШЕНИЕ МИРА 251,6
ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7
ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ 137,6
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 148,6
ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2

Предпродажи комедии 40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ достигли 64,9 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (197,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн) и ДЖУН И ДЖОН (164 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,6 млн), но превзошла проект ДИКАЯ ПАРОЧКА (56,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ 197,2
ДЖУН И ДЖОН 164,0
40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ 64,9
ДИКАЯ ПАРОЧКА 56,2

Фото: кадр из фильма КРУШЕНИЕ РЕЙСА

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12.08.2026 Автор: Никита Никитин

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