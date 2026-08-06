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«ON Медиа» и «Мастерская «12» Никиты Михалкова» запустили лабораторию для молодых режиссеров

Автор: БК

6 августа 2026

Принять участие в конкурсе можно до 20 октября

Холдинг «ON Медиа» и театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» при поддержке Ассамблеи народов России объявили о запуске творческой лаборатории «ON Лаб» для молодых режиссеров театра и кино.

Принять участие в конкурсе можно до 20 октября. Подать заявки могут выпускники и студенты старших курсов режиссерских факультетов старше 18 лет из России, стран БРИКС и дружественных государств, рассказала советник генерального директора «ON Медиа», основатель лаборатории Надежда Лысенко. «ON Лаб» будет работать по направлениям «Режиссер театра» и «Режиссер кино». Темой первого сезона станут «Сказки народов России».

В состав жюри вошли Надежда Лысенко, генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов, вице-президент «ON Медиа» Алексей Иванов, народный артист РФ Николай Бурляев, актеры Анна Михалкова, Михаил Пореченков, Карина Каграманян, а также директор по корпоративному и региональному взаимодействию «ON Медиа» Гела Романовский.

По итогам отбора жюри выберет по пять финалистов в каждой категории. Театральные режиссеры представят эскизы будущих спектаклей на сцене «Мастерской «12» Никиты Михалкова», а победитель получит возможность поставить полноценный спектакль для семейной аудитории, который войдет в репертуар театра в 2027 году. Финансирование постановки обеспечит «ON Медиа», театр предоставит режиссеру труппу и техническую базу, аудиоверсия спектакля выйдет на сервисе «КИОН Строки», а музыку к ней выпустит «ON Лейбл».

Участники направления «Режиссер кино» снимут короткометражные документальные фильмы о работе лаборатории. Лучший проект будет выпущен в онлайн-кинотеатре КИОН, а его автор получит грант на создание нового документального фильма и стажировку на съемочной площадке одного из проектов платформы.

Фото: «ON Медиа»

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