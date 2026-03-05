top banner

«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год

Автор: БК

5 марта 2026

Аудитория онлайн-кинотеатра КИОН во всех средах достигла 16,3 млн пользователей

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС онлайн и офлайн, опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2025 год.

Выручка холдинга за октябрь – декабрь выросла и составила 8,53 млрд рублей, увеличившись на 19,24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а за весь год – 28,98 млрд рублей (+17,68% год к году).

В рамках ребрендинга и запуска единой медиаподписки «КИОН Топ» в холдинге ON Медиа были преобразованы сервисы кластера КИОН – онлайн-кинотеатр, стриминг КИОН Музыка и книжный сервис КИОН Строки. Все три платформы обновили визуальный стиль мобильных и веб-приложений, сменили названия и логотипы.

Аудитория онлайн-кинотеатра КИОН в четырех средах (спутниковое, кабельное, IPTV и OTT) достигла 16,3 млн пользователей. Количество часов просмотра на пользователя выросло на 16% год к году. В 2025 году КИОН завершил переход на собственную IT-систему хранения и раздачи контента. Также на платформе появился специальный детский раздел. Родители могут выбрать возрастную категорию, под которую система подберет подходящее наполнение, в профиле будет собрано более 150 тыс единиц контента. Среди успешных новинок прошлого года – третий сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой, сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским, комедия «Виноград» с Павлом Прилучным и драма «Тоннель» с Елизаветой Боярской.

На фоне роста концертного рынка в четвертом квартале оборот билетной бизнес-вертикали «ON Медиа» вырос до 13,8 млрд рублей (+7% год к году) и до 5,6 млн в количестве проданных билетов. В октябре – декабре на концерты, театры и стендап пришлось 72% продаж. За весь 2025 год объем продаж превысил 38 млрд рублей, а количество проданных билетов – 16,6 млн штук. Средняя стоимость билета на культурное событие выросла на 11% и составила 2 358 рублей.

