«МТС Медиа» начинает продавать билеты в кино

Автор: БК

15 октября 2025

Новый раздел запустится на билетных витринах МТС Live и Ticketland уже с 16 октября

Холдинг «МТС Медиа» запускает новое направление – начнет продажу билетов в кинотеатры.

Уже с 16 октября на билетных витринах МТС Live и Ticketland запустится новый раздел кино, а онлайн-кинотеатр KION в коллаборации с этими платформами впервые начнет продажу билетов на фильмы в оффлайн-кинотеатрах.

«Мы выстраиваем партнерства с крупнейшими российским киносетями, киностудиями и кинопрокатчиками. Для МТС Live выход на рынок кино – это возможность масштабировать билетное направление и предоставить нашей аудитории доступ к разнообразному досугу в рамках одного цифрового пространства», – заявил директор по развитию билетного бизнеса компании МТС Live Денис Вайнштейн.

Выход в новое направление приурочен к премьере музыкального фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС – именно он станет первым кинотеатральным релизом, на который можно будет купить билет в онлайн-кинотеатре KION.

Отмечается, что компания МТС Live, которая реализует билеты в театры, на концерты, выставки и другие развлекательные мероприятия, впервые приступила к продаже билетов в кино в конце 2024 года в пилотном режиме. С тех пор через различные каналы продаж было реализовано 180 тыс билетов.

