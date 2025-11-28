top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Автор: БК

28 ноября 2025

Экспертам будет представлен 71 проект

3 декабря в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будет представлен 71 проект: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование. В числе новых картин – НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, БОЙ С ТЕНЬЮ 4, ВАРВАРА-КРАСА, МЕЖДУ НАМИ ЛЕД, ПИКОВАЯ ДАМА, САМСОН, БАБА ЯГА И ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА, а также многие другие.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фонда. Начало мероприятия в 10:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине
Подробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»
Подробнее
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов
Подробнее
Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ
Подробнее
«МТС Медиа» начнет работу под новым брендом «ON Медиа»
Подробнее
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимации
Подробнее
Скарлетт Йоханссон сыграет в перезагрузке «Изгоняющего дьявола»
Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Официальная касса России: Маша высокого полета
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 ноября
Подробнее

Новости по теме

Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Пермская кинокомиссия проводит питчинг неигрового кино совместно с Okko и Premier
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее