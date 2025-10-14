Пермская кинокомиссия проводит питчинг неигрового кино совместно с Okko и Premier

Подать заявку на участие можно до 5 ноября включительно

Стартовал прием заявок на конкурс неигровых проектов, который проводится Пермской кинокомиссией совместно с платформами Okko и Premier при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Заявки, которые можно подать до 5 ноября включительно, принимаются по двум категориям: «Режиссерский дебют» (для режиссеров-дебютантов в неигровом кино, хронометраж более 15 минут) и «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж не менее 52 минут).

Отмечается, что сюжет картины должен быть связан с Пермским краем или же местом производства проекта (полностью или частично) будет Пермский край. Помимо этого, фильм должен соответствовать требованиям государственной культурной политики и находиться в стадии разработки или в стадии начального производства.

Участниками конкурса могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица из любого региона России.

Конкурсный отбор завершится 11 декабря публичной презентацией заявок перед экспертным советом. Правообладателем реализованных проектов победителей будет являться организатор.