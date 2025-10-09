Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» открыл прием заявок

Принять участие в форуме можно до 29 октября

Организаторы фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка», который пройдет в четвертый раз в Москве 10 и 11 ноября, открыли прием заявок на участие в конкурсных программах.

Первый блок представляет собой разработанные проекты экранизаций, которые находятся в поиске партнеров для реализации. Во второй секции представители индустрии смогут познакомиться с практически готовыми проектами – фильмами и сериалами, в основе которых лежит литературное произведение.

Подать заявку на участие в каждом из конкурсов можно до 29 октября на официальном сайте.

Также в рамках форума вновь пройдет традиционный литературный питчинг, на котором издательства представляют книжные новинки с открытыми правами. Ежегодно в «Читке» принимают участие более 15 ключевых издательств – в их числе «Эксмо-АСТ», Like Book, «Феникс», «Литрес», «Литрес Самиздат», «5 Четвертей», «Альпина Проза» и другие.