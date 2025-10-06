top banner
Предварительная касса уикенда: «Август» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

6 октября 2025

Лучшей из новинок стал «(Не)искусственный интеллект»

Согласно предварительным данным, лидерство в прокате продолжает удерживать военная драма АВГУСТ (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 190 млн рублей, доведя общую кассу до 520 млн. 

Лучшей новинкой уикенда стала приключенческая фантастика (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG). Картина Алексея Чадова заработала 38 млн рублей и забрала бронзу чарта. 

Пятая строчка таблицы лучших релизов уикенда досталась семейной комедии МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI). Лента с Романом Мадяновым смогла положить в свою копилку около 27 млн рублей за четыре дня проката. 

Несмотря на неплохой стартовый день, ниже ожиданий выступил американский боевик МИР В ОГНЕ (VLG). Фильм с Дэйвом Батистой записал на свой счет чуть больше 21 млн рублей, заняв седьмое место таблицы.  

Строчкой ниже расположилась отечественная лента НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO). Проект показал наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке (6 человек на сеанс) и сумел пополнить свою кубышку лишь на 15 млн рублей. 

Криминальная драма АЙХАЛ (SMKT) заработала почти 13 млн рублей. Этого хватило для того, чтобы якутская новинка заняла девятое место чарта. 

Замкнул десятку лучших хоррор ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP), который едва сумел преодолеть планку сборов в 10,4 млн рублей за четыре дня. 

Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

