Реконструкция кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге начнется осенью 2026 года

Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем телеграм-канале, что в кинотеатре «Аврора» планируется провести масштабную реконструкцию.

Начало работ в первом кинотеатре города и одном из старейших в России запланировано на осень 2026 года. Окончание намечено на 2028 год.

«Внутри полуротонды появятся дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Появится гардероб, кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В оба зала установят новое кинооборудование, а в Большом еще и увеличится экран. Также заменим все инженерные коммуникации. Это самое масштабное обновление кинотеатра за сто лет», – подчеркнул Пиотровский.

Директор «Авроры» Софья Нестеренко в разговоре с ТАСС пояснила, что режим работы кинотеатра во время ремонта прорабатывается, и о нем будет объявлено ближе к началу реконструкции.

«Исторический, скульптурный облик Малого зала будет сохранен, но отреставрирован с применением современных технологий. В Большой зал вернется историческая лепнина», – добавила она.

Помимо этого, в ходе ремонта будут заменены все инженерные системы, электричество и водоснабжение, а в интерьере отреставрируют фигурное ограждение лестницы и галереи.

Фото: телеграм-канал Бориса Пиотровского