Кинотеатры в Петербурге смогут работать до двух часов ночи

В городе смягчили коронавирусные ограничения

Кинотеатры в Санкт-Петербурге теперь могут работать до 2 часов ночи. Ранее они должны были закрываться не позднее 23:00. Новое постановление также затрагивает рестораны, катки, аттракционы, концертные залы, цирки и ряд других развлекательных заведений. Изменения начнут действовать с 21 февраля. Примечательно, что данное решение не касается ночных клубов — они по-прежнему остаются закрытыми.

Изменения в постановление об ограничительных мерах в Петербурге внес глава города Александр Беглов 15 февраля.

В городе продолжает действовать система QR-кодов, введенная в конце декабря. Сертификат о пройденной вакцинации нужно предъявить при посещении ресторанов и кафе, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров и розничных магазинов (кроме заправок, аптек и продуктовых магазинов), спортивных и культурных мероприятий. QR-код также понадобится на церемонии регистрации брака и для отдыха в санаториях. Также заведения и мероприятия с сегоlняшнего дня можно посещать по QR-кодам c данными о наличии антител. Такие сертификаты с 21 февраля могут получить те, кто переболел без обращения к врачу и не прививался.

Петербург достиг 100-процентного коллективного иммунитета, заявлял 15 февраля первый заместитель главы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. При этом, по данным ресурса Стопкоронавирус.рф на 18 февраля, этот показатель составлял 84,9%. Полную вакцинацию в городе с населением в 5,3 млн человек прошли более 3,3 млн человек. В целом по стране полностью привиты от коронавируса более 80 млн человек.

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