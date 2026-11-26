Он состоится в Москве с 1 по 3 декабря

С 1 по 3 декабря в Москве впервые состоится Российский международный кинорынок, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и участии Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга» и «Национальной Медиа Группы».

Основная программа откроется 1 декабря в кинотеатре «Москва». Зарубежным закупщикам контента из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии и Европы представят более 130 проектов. Свои новинки покажут свыше 30 компаний, работающих в сфере игрового и документального кино, сериалов и анимации.

В первый день также пройдут отдельные презентации региональных проектов из Иркутска, Карачаево-Черкесии, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, ХМАО и Якутии, а также фильмов и сериалов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Отдельный блок будет посвящен анимации.

Помимо этого, на Российском международном кинорынке свою программу представят ключевые медиахолдинги страны: 2 декабря там пройдет День «Газпром-Медиа Холдинга», а 3 декабря – День «Национальной Медиа Группы».