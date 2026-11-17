Мероприятие состоится в Риме с 21 по 23 ноября

С 21 по 23 ноября в Риме впервые состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

Фильмом открытия станет военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ. Также в программе оказались фантастическая драма АВИАТОР, мистический триллер ЦИНГА, семейная лента ЧЕБУРАШКА 2 и мультфильм ФИННИК 2.

В фестивале примет участие российская делегация, в состав которой войдут генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, продюсер Ирина Малышева и режиссер Егор Михалков-Кончаловский.

Показы пройдут в историческом римском кинотеатре Barberini, основанном в 1930 году.

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ