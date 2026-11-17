В Италии впервые пройдет Фестиваль российского кино
Автор: БК
17 ноября 2026
Мероприятие состоится в Риме с 21 по 23 ноября
С 21 по 23 ноября в Риме впервые состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.
Фильмом открытия станет военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ. Также в программе оказались фантастическая драма АВИАТОР, мистический триллер ЦИНГА, семейная лента ЧЕБУРАШКА 2 и мультфильм ФИННИК 2.
В фестивале примет участие российская делегация, в состав которой войдут генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, продюсер Ирина Малышева и режиссер Егор Михалков-Кончаловский.
Показы пройдут в историческом римском кинотеатре Barberini, основанном в 1930 году.
Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
Самое читаемое
На «Кинопоиске» и Wink вышли все серии продолжения мультсериала «Невский. Владычица Морская»Подробнее
Новый фильм франшизы «Пятница, 13-е» запущен в работуПодробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премиюПодробнее
Смена руководства в DC Studios: почему Skydance избавилась от Джеймса Ганна и Питера Сафрана?Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 ноября 2026 годаПодробнее
Стали известны победители второй кинопремии «Бриллиантовая бабочка»Подробнее
ИРИ вышел из участия в сериале «Айда!»Подробнее
Официальная касса России: «Рождение империи» сохранило лидерствоПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноябряПодробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лиля»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» снова в лидерахПодробнее
Касса четверга: «Рождение империи» лидирует третью неделю подрядПодробнее
Выход игры GTA VI может повлиять на кинопрокатный и стриминговый рынки по всему мируПодробнее
Правительство доработало законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере киноПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Лиля»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 ноябряПодробнее
Ренни Харлин запустил программу поддержки молодых европейских режиссеровПодробнее
Внутри Netflix нарастает недовольство стратегией генерального директора Теда СарандосаПодробнее
«Коммерсант» получил две награды на фестивале в КалифорнииПодробнее
Новости по теме
В Эфиопии впервые пройдут Дни российского киноПодробнее
В Абхазии впервые пройдет Фестиваль российского киноПодробнее
В Таджикистане пройдут Дни российского киноПодробнее
Семь российских мультфильмов покажут на фестивале в ТурцииПодробнее