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В Таджикистане пройдут Дни российского кино

Автор: БК

16 октября 2026

Торжественная церемония открытия состоится 17 октября

В рамках III Национальной кинопремии «Тоджи Сомон», которая проходит в Душанбе с 15 по 20 октября, РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ проведет Дни российского кино.

Торжественная церемония открытия состоится 17 октября в кинотеатре «Ватан». В рамках мероприятия будет показана фантастическая драма Егора Михалкова-Кончаловского АВИАТОР.

«Россию и Таджикистан связывают многолетняя дружба, взаимное уважение и культурное сотрудничество. Мы рады вновь представить современное российское кино зрителям Душанбе в рамках Национальной кинопремии «Тоджи Сомон». В этом году программа объединила четыре картины, каждая из которых по-своему раскрывает важные общечеловеческие темы любви, семьи, дружбы, памяти и связи поколений. Уверена, что российские фильмы традиционно найдут теплый отклик у аудитории Таджикистана», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программу также вошли семейная лента БУРАТИНО Игоря Волошина, военная драма ОТЕЦ Павла Иванова и драмеди ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Андрея Зайцева.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР

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