В Эфиопии впервые пройдут Дни российского кино

Мероприятие состоится с 15 по 22 ноября в Аддис-Абебе

С 15 по 22 ноября в Аддис-Абебе впервые пройдут Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Показы состоятся в рамках 21-го Эфиопского международного кинофестиваля.

На площадке Addis Theatre and Cinema представят шесть российских картин: военную драму В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева, семейную комедию ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ Александра Войтинского, приключенческий детектив ЛЕВША Владимира Беседина, комедию ХОЛОП 3 Клима Шипенко, фильм МОЯ АФРИКА Ольги Акатьевой и анимационное приключение ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ Алексея Горбунова.

«Сотрудничество в сфере культуры – один из важнейших мостов, соединяющих Россию и страны Африки. Российско-эфиопский кинодиалог создает особое пространство для демонстрации духовного наследия, богатства традиций и творческих достижений двух народов. Дни российского кино в Эфиопии позволят представить зрителям современные разножанровые отечественные фильмы и станут важным шагом в укреплении культурного диалога между нашими странами», – подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Партнерами мероприятия выступят Ethiopian International Film Festival и Addis Ababa Theatre Houses Enterprise.

Фото: кадр из фильма ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ