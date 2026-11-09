Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» вновь забирает золото

Лучшей новинкой стал перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Затмение»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стал исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Показав небольшое падение относительно стартового уикенда, фильм Андрея Кравчука заработал еще порядка 176 млн рублей (352 тысячи зрителей). Общая касса проекта почти достигла отметки в 600 млн рублей.

Лучшая новинка уикенда стартовала с пятой строчки чарта. Перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP) заработал в первый уикенд около 53 млн рублей (91,2 тысячи зрителей).

По верхней планке ожиданий стартовала фэнтезийная картина ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL). Британский релиз освоил за четыре дня проката около 43 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.

Строчкой ниже расположилось отечественное семейное фэнтези ЖИВАЯ КНИГА (AK), записавшее на свой счет примерно 38 млн рублей.

Также в десятку лучших пробилась французская историческая лента ОТВЕРЖЕННЫЕ (EXP). Экранизация знаменитого романа Виктора Гюго пополнила свою копилку на 11 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ