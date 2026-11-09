top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» вновь забирает золото

Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» вновь забирает золото

Автор: Георгий Романов

9 ноября 2026

Лучшей новинкой стал перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Затмение»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стал исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Показав небольшое падение относительно стартового уикенда, фильм Андрея Кравчука заработал еще порядка 176 млн рублей (352 тысячи зрителей). Общая касса проекта почти достигла отметки в 600 млн рублей.

Лучшая новинка уикенда стартовала с пятой строчки чарта. Перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP) заработал в первый уикенд около 53 млн рублей (91,2 тысячи зрителей).

По верхней планке ожиданий стартовала фэнтезийная картина ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL). Британский релиз освоил за четыре дня проката около 43 млн рублей, что позволило ему занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.

Строчкой ниже расположилось отечественное семейное фэнтези ЖИВАЯ КНИГА (AK), записавшее на свой счет примерно 38 млн рублей.

Также в десятку лучших пробилась французская историческая лента ОТВЕРЖЕННЫЕ (EXP). Экранизация знаменитого романа Виктора Гюго пополнила свою копилку на 11 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Представлен финальный трейлер сериала «Тайный город»
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат
Подробнее
Официальная касса России: гнутся шведы
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 ноября 2026 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 ноября
Подробнее
«Битва моторов» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Wildberries рассказал о сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Wink
Подробнее
DC Studios работает над новой адаптацией «Константина»
Подробнее
Копродукция, налоговые льготы и общие кинорынки: страны СНГ ищут новую модель сотрудничества
Подробнее
На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы
Подробнее
Минкультуры предложило ввести балльную систему предварительной оценки заявок на господдержку кино
Подробнее
Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре
Подробнее
Три российских фильма вошли в конкурс фестиваля в Испании
Подробнее
Госдума и Минюст определят содержание традиционных ценностей
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
Сенат Италии одобрил реформу кинематографической отрасли
Подробнее