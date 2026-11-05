Три российских фильма вошли в конкурс фестиваля в Испании

Girona Film Festival пройдет с 10 по 14 ноября

Испанский фестиваль Girona Film Festival отобрал в конкурс сразу три российских проекта – мелодраму 80 УДАРОВ В МИНУТУ Григория Калинина, комедию СТАРЫЙ ОРЕЛ Мурада Ногмова и драмеди ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА Рауля Гейдарова.

Один из старейших смотров Испании был основан в 1989 году и на протяжении лет зарекомендовал себя как платформа для поддержки независимого кино с гуманистическими ценностями.

Girona Film Festival пройдет в этом году с 10 по 14 ноября.

Фото: кадр из фильма 80 УДАРОВ В МИНУТУ