Три российских фильма вошли в конкурс фестиваля в Испании
Автор: БК
5 ноября 2026
Girona Film Festival пройдет с 10 по 14 ноября
Испанский фестиваль Girona Film Festival отобрал в конкурс сразу три российских проекта – мелодраму 80 УДАРОВ В МИНУТУ Григория Калинина, комедию СТАРЫЙ ОРЕЛ Мурада Ногмова и драмеди ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА Рауля Гейдарова.
Один из старейших смотров Испании был основан в 1989 году и на протяжении лет зарекомендовал себя как платформа для поддержки независимого кино с гуманистическими ценностями.
Girona Film Festival пройдет в этом году с 10 по 14 ноября.
Фото: кадр из фильма 80 УДАРОВ В МИНУТУ
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